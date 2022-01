Vysoké ceny elektriny ohrozili hlinikáreň: Slovalco musí znížiť výrobu

Kvôli vysokým cenám elektriny zníži Slovalco v Žiari nad Hronom výrobu. Hliníka vyrobia v závode menej, pričom zredukujú produkciu na približne 60 percent kapacity.

Uviedla to nórska spoločnosť Norsk Hydro, ktorá je jej väčšinovým vlastníkom. Ako dôvod uviedla súčasné vysoké náklady na elektrickú energiu, pričom táto situácia sa v dohľadnom čase podľa všetkého nezmení. Pritom ešte začiatkom októbra hrozilo, že jednu z najekologickejších hlinikární v Európe budú musieť zatvoriť.

Firma Slovalco je momentálne v závere realizácie dávnejšieho rozhodnutia znížiť produkciu na 80 %. „Tento proces sa mal ukončiť minulý rok a od konca januára má Slovalco začať s ďalšou redukciou výroby. Ďalšie zníženie produkcie na 60 % predstavuje dodatočnú ročnú redukciu výroby hliníka o 35-tisíc ton,“ uvádza firma. Hlinikáreň Slovalco disponuje celkom 226 pecami, pričom časť z nich už je odstavená.

Riaditeľ spoločnosti Milan Veselý v októbri uviedol, že spoločnosť zatiaľ nebude prepúšťať. „V prípade, že sa situácia s vysokými cenami energií nezmení, bude musieť spoločnosť v druhej polovici budúceho roka rozhodovať o prípadnom zastavení výroby,“ vysvetlil Veselý s tým, že by to mohlo znamenať stratu približne 500 priamych a asi 2 000 nadväzujúcich pracovných miest. Náklady na energie patria pri energeticky náročných sektoroch k najvyšším. Podniky varovali, že rekordné ceny energií znižujú ich konkurencieschopnosť a mohli by ich donútiť presunúť produkciu inam.

Zdraženie

1megawatthodina:

začiatok 2021 - 55 €

pred Vianocami - 330 €

koncom 2021 - 124 €

Regulátor znížil poplatky: