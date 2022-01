V Prešove sa pripravujú na príchod omikronu: Kde postavia COVID nemocnicu?

Prípravy na príchod infekčnejšieho variantu pandémie COVID-19, omikronu, vrcholia. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva vo štvrtok pricestovali do Prešova, aby si osobne prezreli miesta, kde je možné zriadiť núdzové zdravotnícke zariadenie.

Obhliadky sa začali v Tatran handball arene, neskôr sa presunuli na zimný štadión a tiež do športovej haly na Baštovej ulici. „Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom vytypuje priestory na zriadenie núdzového zdravotníckeho zariadenia pre prípad, ak by sa potvrdili predikcie, ktoré máme v súvislosti s omikronom. V jednom veľkokapacitnom zariadení by malo byť 60 - 100 lôžok,“ uviedol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz.

Podľa neho vyhovujúce miesto musí spĺňať viacero podmienok. „Napríklad tepelný komfort, dostatočný prívod elektriny alebo pripojenie na internet. Prešovské zariadenie bude slúžiť pre celý Prešovský kraj. Máme naplánované obhliadky vo všetkých regiónoch Slovenska. Prevádzka sa začne spúšťať v závere januára alebo začiatkom februára, keď predpokladáme najsilnejšiu vlnu omikronu,“ upresnil štátny tajomník. Spolupracuje aj mesto.

„Mesto bolo oslovené v súvislosti s vytypovaním objektov, ktoré by mohlo v prípade potreby využiť Ministerstvo zdravotníctva SR ako dočasné nemocnice pre ľudí s ochorením COVID-19. Poskytuje plnú súčinnosť, pričom vedenie mesta už sprostredkovalo kontakty na správcov vybraných budov,“ uzavrel hovorca radnice Vlado Tomek.