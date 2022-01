Bratislavský samosprávny kraj začal očkovať deti vo veku 5 až 11 rokov: Aký je záujem o vakcíny?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal na Národnom futbalovom štadióne vo štvrtok očkovať deti vo veku päť až 11 rokov proti ochoreniu COVID-19.

Deti by na preočkovanie mali prísť 27. januára. Vo štvrtok o tom informovali lekár BSK Tomáš Szalay a podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč. Na štadióne by sa malo počas dňa dať zaočkovať 1500 detí. "Spolupracovníci sa snažili zároveň vytvoriť prostredie vhodné pre deti. Registrácia na očkovanie sa realizuje cez Národné centrum zdravotníckych informácií," pripomenul Štekláč.

Očkovanie detí je iný proces ako u dospelých. Vakcináciu zabezpečujú detskí lekári a sestry. "," uviedol Szalay.

Deti je možné dať zaočkovať aj v zariadení Biont. V takzvanej čakárni na očkovanie detí v rámci Bratislavy aktuálne nečaká nikto. "Ďalší termín pre prvé dávky detí bude 17. januára a zatiaľ je na tento dátum zaplnená kapacita na desať percent. Do konca januára sme tiež vypísali termíny na očkovanie pre dospelých, takže sme aj pre dospelých vyprázdnili čakáreň," spresnil Szalay.

Po očkovaní odporúča lekár deťom pokoj a zdržanie sa väčších fyzických aktivít počas siedmich dní po vakcinácii. Na očkovanie by zároveň nemalo ísť dieťa, ktoré nespĺňa vekové kritérium. "Deti by mali byť zdravé, nemali by mať prejavy akútneho respiračného ochorenia, nemali by brať antibiotiká a nemali by byť po očkovaní. Po živej vakcíne by mal byť aspoň mesačný odstup, po neživej je potrebný dvojtýždňový odstup od ďalšieho očkovania," dodal Szalay.