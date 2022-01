Chystá sa mimoriadny parlamentný výbor kvôli obchvatu Košíc: Poslanci sú v šoku, toto nechcú dopustiť

Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady (NR) SR Peter Kremský (OĽANO) zvolá na utorok 11. januára mimoriadne zasadnutie výboru k zrušeniu verejnej súťaže na výstavbu rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

V stredu o tom informovalo hnutie OĽANO. ÚVO zrušil súťaž na obchvat Košíc pre formálnu chybu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pri verejnom obstarávaní. Rozhodnutie v decembri ostro kritizoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). ÚVO si však stojí za svojim rozhodnutím a ministrovi odkázal, že jeho rezort mal vyhlásenie verejného obstarávania s úradom vopred odkonzultovať.

O zvolanie výboru požiadali poslanci výboru z Košíc Peter Liba a Vojtech Tóth (obaja OĽANO). "Celý minulý rok sme počúvali prísľuby ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), že sa výstavba tohto, pre Košice kľúčového úseku diaľnice konečne rozbehne. Podarilo sa ju vysúťažiť, chýbal len súhlas ÚVO. Sme v šoku, že by sa celá súťaž mala zopakovať pre formálnu chybu NDS," uviedol Liba. Tóth si nedokáže predstaviť, že by sa stavba na jar nerozbehla a súčasné problémy v tamojšej doprave by mali trvať ďalších vyše päť rokov. Kremský dodal, že na zasadnutie pozvali ministra dopravy, vedenie NDS i šéfa ÚVO, aby si na mieste vypočuli ich argumenty a našli riešenie.





"Verím, že nájdeme cestu, ako z toho von, aby sa roky prípravy stavby a hľadania dodávateľa nevyhodili do koša pre byrokratickú chybu, ktorá zrejme aj tak mala na priebeh súťaže nulový vplyv. Z chýb treba vyvodiť dôsledky, ale zrušiť a zopakovať celú súťaž je drastický krok, ktorý môže pribrzdiť ekonomický rast regiónu na dlhé roky," uzavrel Kremský.