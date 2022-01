Cesnak sa považuje za jeden z najúčinnejších prírodných liekov: Dôležitý odkaz hygienikov

Cesnak sa považuje za jeden z najúčinnejších prírodných liekov. Má antibiotické účinky, je teda vhodný na posilnenie imunity.

Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto. Cesnak je možné konzumovať denne ako prevenciu, a to dva až tri strúčiky. "Je bohatý na vitamíny a minerály, vitamín B1, B6, C, mangán, vápnik, meď a selén. Alicín, ktorý cesnak obsahuje, sa vylučuje pľúcami, čo napomáha k vykašliavaniu pri zápaloch dýchacích ciest," vysvetlil RÚVZ.

Cesnak tiež znižuje krvný tlak a hladiny LDL cholesterolu v krvi, čo pomáha pri prevencii aterosklerózy. "Pôsobí aj ako prírodný liek na riedenie krvi, a tým zároveň znižuje riziko krvných zrazenín a infarktov. Cesnak tiež pomáha cukrovkárom stabilizovať hladinu cukru v krvi," dodal RÚVZ.