Vzácny objav pri Hlohovci, pamiatkari jasajú: V koryte Váhu našli jedinečný kúsok!

Kúsok, aký sa len tak nevidí! Pamiatkový úrad sa opäť môže pochváliť jedinečným nálezom.

V koryte rieky Váh objavil náhodný okoloidúci krátky meč z bronzovej doby. Poctivo ho odovzdal krajskému pamiatkovému úradu, ktorý ho zadokumentoval. Jedinečný meč je taký vzácny, že za 20 rokov je len štvrtým ohláseným a odovzdaným pokladom z úseku Váhu v Trnavskom kraji. Rukoväť sa však už nezachovala.

Podobné meče sa vyskytujú v povodí Dunaja, a to od južného Nemecka až po srbskú Vojvodinu. Charakteristické sú pre začínajúce mohylové kultúry strednej bronzovej doby, teda približne pre 16. storočie pred naším letopočtom. Podobný mečík sa na Slovensku našiel vo Včelinciach.

„Krátky meč má dĺžku takmer 26 centimetrov a hmotnosť skoro 150 gramov. Rukoväť z organického materiálu sa nezachovala. Ostali po nej len stopy v okolí nitov,“ vysvetľuje Matúš Sládok z Pamiatkového úradu SR. Komu mohol patriť?





„Bola to bronzová doba, vtedy nepoznali písmo, takže nevieme presne určiť, komu by mohol vo vtedajšej dobe patriť, ale myslíme si, že ho mal niekto, kto mal vyšší sociálny status, ovládal bojové umenie a hlavne niekto, kto ho vedel používať. Ľudia sa vtedy brodili vodou, lebo neboli mosty, mohol ho upustiť, ale tiež sa hádzali do vody. V každom prípade, strata tohto mečíka majiteľa veľmi bolela,“ uzavrel.

Štvrtý z tohto úseku

Od vzniku Pamiatkového úradu v roku 2002 je nález mečíka štvrtým ohláseným a odovzdaným náhodným hnuteľným nálezom z úseku Váhu v Trnavskom kraji. V roku 2017 sa na území Hlohovca našla bronzová čepeľ z tzv. dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby. O dva roky sa v Dvorníkoch našiel hromadný nález 9 kováčskych polotovarov poľnohospodárskych nástrojov, radlíc a minimálne jedného krojidla. Datovaný je do mladšej laténskej doby až obdobia púchovskej kultúry. Dva fragmenty mlynského kameňa našli v rovnakom roku v Seredi.

Dĺžka: 26 cm

Hmotnosť: 150 g