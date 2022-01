Čo všetko sa mení od pondelka! Slovákov čaká uvoľnenie opatrení, kedy sa vrátime ku COVID automatu?

Už od pondelka budeme môcť zostať vonku aj po ôsmej večer.

Vyprší totiž platnosť zákazu nočného vychádzania, ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského (52) toto opatrenie sa už nebude predlžovať. Rozhodli sa tak tesne pred tým, ako by došlo k reálnemu tlaku ich koaličných kolegov na to, aby sa nariadenie v rámci núdzového stavu zrušilo. Čo teda bude platiť?

Hoci sa na nás valí variant omikron, ktorý je omnoho infekčnejší ako jeho predchodcovia, zá­kladnou zmenou v opatreniach bude už od pondelka koniec nočného zákazu vychádzania. Ten vláda prijala v polovici decembra s tým, že ak ho nepredĺži, automaticky prestane platiť po 9. januári. Jeho koniec mal podľa všetkého plošnú podporu naprieč koaličnými stranami aj odborníkmi. „Sme za zrušenie zákazu vychádzania a zároveň sme za to, aby začal platiť COVID automat,“ napísal nám šéf koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár.



Podobne sa vyjadroval aj predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. „Strana SaS nebude súhlasiť s predĺžením zákazu vychádzania,“ potvrdili. Rovnaké stanovisko poslali aj zo Za ľudí. „V súčasnosti sa naša krajina nachádza v bludnom kruhu stále sa opakujúcich obmedzení a lockdownov. Toto je cesta do pekla, kde sa prehlbujú sociálne a ekonomické dosahy na našich obyvateľov,“ mieni zdravotnícky expert Za ľudí Obaidullah Mir. To, že zákaz vychádzania to má už spočítané, následne potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva.

„Nočný zákaz vychádzania sa skončí 10. januára 2022. V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách,“ upresňuje rezort v réžii Lengvarského. Okrem toho sa od pondelka otvárajú základné a stredné školy, v ktorých však budú platiť prísne protiepidemické opatrenia.