Novoročná tragédia v Bratislave je plná otáznikov: Zomrela krásna čašníčka († 37) pred požiarom?!

Zabil partnerov oheň? Mohla zaň horiaca sviečka? Zomreli obaja naraz?

Tragický novoročný požiar na Palkovičovej ulici v Bratislave má priveľa nezodpovedaných otáznikov. Hasiči v prvý deň nového roku vyniesli poobede z bytu dve telá. Okrem Petra († 57) našli aj jeho družku, čašníčku Blanku († 37), ktorá však podľa informácií Nového Času nemusela zomrieť v rovnakom okamihu ako jej partner. Objavili sa špekulácie, že došlo k násilnému trestnému činu a požiar mal zahladiť stopy. Do tragédie vnesie svetlo až dôkladné vyšetrovanie.





Hasičov v osudné popoludnie privolala suseda z ôsmeho poschodia. Zacítila totiž dym, ktorý sa šíril zo stúpačiek. To už byt na prízemí zachvátili plamene, v ktorých zomreli bývalý policajt a pracovník SBS Peter s partnerkou Blankou. Podľa viacerých susedov bol milý, rád vtipkoval a nikdy s ním neboli problémy.

„Býval tu dlho. Bol bývalý policajt a viem, že s Blankou sa spoznali na Miletičke, kde predávala víno a on tam rád chodil. Ona sem prišla len občas na návštevu, bývala cez ulicu,“ prezradila suseda. V osudný deň si podľa nej nikto v dome nevšimol žiadne zvláštne veci.

„Ani na Silvestra nemali pustenú hudbu nahlas. Niekedy sa hlasnejšie rozprávali, ale pred požiarom nebolo nič zvláštne počuť. Nevieme si vysvetliť, ako to, že sa ani jeden nezobudil,“ povedala suseda so slzami v očiach. Policajti jej povedali, že plamene sa rozšírili z tlejúcej sviečky, no podľa informácií Nového Času mohla krásna Blanka zomrieť ešte pred požiarom. Či to tak naozaj bolo, ukáže až policajné vyšetrovanie.





Blanku oplakávajú štamgasti

Pred podnikom, kde nebohá Blanka pracovala, sa zišli štamgasti Daniel (47) a Simona (43), aby si uctili jej pamiatku zapálením symbolickej sviečky. O nešťastí sa dozvedeli vtedy, keď majiteľke podniku, kam Blanka ráno neprišla, nedvíhala telefón. „Mala veľa kamarátov, dobre sme ju poznali. Milovala život, nemôžeme uveriť, čo sa stalo,“ povedala otrasená dvojica s tým, že im príde zvláštne, že by obaja uhoreli bez toho, aby si aspoň jeden z nich všimol, čo sa deje.

„Prosto sa mi to nezdá,“ dodal Daniel. Podľa Simony bol však Blankin druh, ktorý spolu s ňou v byte uhorel, veľmi pozorný. „Vždy, keď mala nejaký sviatok, jej kupoval kvety. Žili si veľmi pekne, nemyslím si, že by jej ublížil,“ povedala Simona s tým, že Peter bol bývalý policajt a nezniesol žiadnu neprávosť a každého sa vždy zastal. Rovnako aj na Blanku spomína v dobrom.

„Bola dobré dievča. Na nič sa nehrala, ku každému bola kamarátska. Pamätám si aj jej obľúbenú pesničku, Una Paloma Blanca. Keď sme si občas trochu vypili, pustili sme si ju,“ uzavrela so slzami v očiach Simona.

Požiar vysal kyslík

Viliam Dobiáš, záchranár

Zo sviečky to celkom nevzniklo, z nej vznikol pravdepodobne požiar, ktorý mohol byť zo začiatku malý, ale keď sa rozhorel, spotreboval všetok kyslík vo vzduchu. Za normálnych okolností je 21 % aj vonku, aj vnútri. Ak tam nie je vetranie, koncentrácia kyslíka klesne na 16 až 17 % a stúpne percento oxidu uhličitého a to vyvoláva spavosť. Tak sa ich spánok prehĺbi, a keď začne oheň potom blkotať a praskať, tak už sa nezobudia, lebo už to nie je celkom spánok, ale začínajúce sa bezvedomie. Keď horí nábytok z drevotriesky, ktorý má rôzne lepidlá, unikajú z neho rôzne plyny. Napríklad fosgén, ktorý bol používaný ako bojový plyn na otravu vojakov, a to prispieva k tomu, že sa ľudia zadusia a umrú.