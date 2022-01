Konečne sa dočkali! Spoveď 7 majiteľov o tom, ako prežili: Takto vyzeral prvý deň otvorenia reštaurácií

Konečne! Prevádzkari reštaurácii a kaviarní sa od pondelka tešia, že môžu obsluhovať hostí aj priamo pri stoloch a nielen cez výdajné okienka.

Po niekoľkomesačnej uzávere pre pandémiu COVID-19 sa stravovacie zariadenia prvýkrát otvorili a nie­ktorí majitelia si poriadne vydýchli. Ekonomicky ich totiž súčasný stav doslova ruinoval a mnohé z prevádzok situáciu ani neprežili.

Veľká väčšina tak poctivo kontroluje režim očkovaní - prekonaní, keďže pri stoloch môžu sedieť len takíto ľudia. Viacerí prevádzkari sa však zároveň boja, ako bude situácia vyzerať o týždeň, keď by sa mohlo nabehnúť späť na COVID automat, a tak by niektoré okresy mohli opäť sčernať.

Nechal som si dvoch zamestnancov

Beer Burger, Piešťany

Svoje si zažilo aj útulné piešťanské bistro. Majiteľ Peter Kohút (40) je presvedčený, že pokiaľ nedostane gastro poriadnu finančnú podporu, tak to bude mimoriadne zlé. „Boli sme dva mesiace zatvorení, doteraz sme nedostali ani euro, a to som musel platiť zamestnancom všetky odvody. Nikto sa vás dnes nepýta, či máte z čoho, jednoducho musíte. Mal som štyroch ľudí, dvom som už nepredĺžil zmluvu a dvoch zamestnancov som si nechal. Bojím sa však toho, že nás teraz otvorili a príde ďalší vírus a bude opäť zatvorené. Všetkých nás to už úplne položí,“ hovorí. Zamestnanci Lucka (27) a Jaroslav (50) sú radi, že môžu konečne ako-tak normálne fungovať. „Táto situácia s koronavírusom nás pripravila o kontakt so zákazníkmi, no sme nesmierne vďační za to, že si nás majiteľ ako zamestnancov ponechal,“ dodali.

Bez hostí dlhé týždne

Reštaurácia Humno, Tatranská Lomnica

Vedúci reštaurácie Humno Ján Slezák (32) si na sediacich hostí taktiež počkal. Podnik bol totiž zavretý dlhé týždne a stravu predávali len cez

okienko. „Sme veľmi milo prekvapení záujmom ľudí hneď od prvého dňa. Dúfajme, že to nebude len na pár dní. Tešíme sa spolu s našimi zákazníkmi, že patrí,“ netajil spokojnosť. A tú prejavil aj rodák z Letanoviec Stanislav (52), ktorý roky žije na Floride. „Som tu od Vianoc a až teraz som sa konečne mohol normálne a slušne najesť. Predtým som bol v Taliansku a nič také ako okienkový predaj som tam nezažil. Nebol som tu pre covid dva roky a verím, že keď sem prídem nabudúce, tak to tu bude už v normálnom štandarde,“ dodal.