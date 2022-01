Polícia rieši ohavné vyčíňanie tínedžerov pri Senci: Čo stvárali s 11-ročnou žiačkou na družstve?!

Absolútne nechutné! Nový rok sa poriadne ani nezačal a polícia už vyšetruje ohavný skutok, ku ktorému malo dôjsť v nedeľu v Miloslavove (okr. Senec).

Iba jedenásťročné dievča podľa zdroja Nového Času mala skupinka 16-ročných výrastkov vlákať do opusteného areálu bývalého družstva v Alžbetinom dvore, kde jej do hrdla mali liať alkohol a uštedriť jej pár úderov.

Týmto zverstvám sa údajne prizerali aj dve staršie dievčatá, ktoré vyčíňanie chlapcov fotografovali a natáčali. Prípad rieši polícia.

V pokojnej časti Miloslavova, v časti Alžbetin dvor, sa v nedeľu 2. januára podvečer mala odohrať hororová scéna. Podľa nášho zdroja sa len jedenásťročná žiačka nechala vylákať o päť rokov staršími mladíkmi a dievčatami z okolitých dedín (okr. Dunajská Streda) do opusteného areálu bývalého družstva. „Mali to všetko pripravené a asi to plánovali už dlhšie. Najprv jej liali priamo do hrdla alkohol a zrejme aj pár schytala,“ povedal pre Nový Čas zdroj, ktorý chce zostať v anonymite. Beštiálne vyčíňanie podčiarkuje prítomnosť kamarátok chlapcov, ktoré si mali všetko zaznamenávať na mobily. „Všetko natáčali na mobil a robili si aj fotografie. Človek by si myslel, že aspoň tie zakročia, ale nestalo sa tak,“ dodal zdroj s tým, že ide o dievčatko z úplne normálnej rodiny, v ktorej obaja rodičia pracujú.

Skončila v nemocnici

Po vyčíňaní bandy tínedžerov školáčka skončila v nemocnici s početnými zraneniami. „Národný ústav detských chorôb nie je oprávnený poskytovať informácie o pacientoch bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa,“ vyjadrila sa na margo jej zdravotného stavu hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická.

Na mieste, kde sa mali odohrávať zverstvá, sa bol pozrieť aj Nový Čas. Zanedbaný areál v Miloslavove pôsobí tak, že sa vnútri môžu bez vyrušenia zdržiavať bandy tínedžerov aj niekoľko hodín, keďže od cesty ho delí plot a rozľahlý pozemok. Vnútorné priestory sú také rozmerné, že v nich zanikne aj silný krik. Našli sme tam porušené pletivo a v areáli rôzne zvyšky svedčiace o tom, že sa tam zrejme užívajú drogy.

Čo zistila polícia?

Na Obecnom úrade v Miloslavove o rozpadávajúcom sa areáli vedia svoje, ale o agresívnom vyčíňaní bandy z 2. januára nemali ani potuchy. „O ničom sme nepočuli, veď my tu takých agresívnych ľudí ani nemáme. A ten areál používajú chlapci na hru paintball, nevieme o tom, že by tam chodili nejaké indivíduá,“ uviedla zhrozená zamestnankyňa úradu. Ohavný prípad už riešia aj muži zákona, čo potvrdil aj hovorca bratislavského policajného zboru Michal Szeiff. „Vyšetrovateľ v Senci vyšetruje okolnosti napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému malo prísť v priebehu nedele v Miloslavove. Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie nebudeme zverejňovať,“ informoval hovorca.