Minister Budaj predstavil novinku: Ako dlho ešte kúpite fľaše bez zálohy

Pri nákupe nových fliaš a plechoviek spozornite.

Minister životného prostredia Ján Budaj (69) oznámil, že v prevádzke je nový zálohovací systém, ktorého cieľom je pozbierať 90 % recyklovaného odpadu do roku 2025. Až do júna 2022 však na pultoch predajní môžete nájsť plastové fľaše či plechovky, ktoré nie sú súčasťou záloh. Zistíte to tak, že na obale nebude veľké písmeno Z v šípkach.

Cena nápoja pritom bude v obchodoch stále uvádzaná bez 15-centovej zálohy. Distribútor musí zo zákona uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohy obalu, ktorá sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladnici. Do júna tohto roka bude platiť prechodné obdobie, keď budú môcť ľudia v obchodoch nájsť nápojové obaly aj bez označenia veľkého písmena Z v šípkach.

Tie sa zálohovať nemôžu, upozornila za Správcu zálohového systému Lucia Morvai s tým, že nezálohované obaly patria do žltého kontajnera. „Ťažko povedať, kde sa v ktorej sieti, predajni už zjavia novonakúpené fľaše. ‚Zetkové‘ fľaše budú mať sumu oddelenú od 15 centov a budú zreteľne označené,“ poukázal Budaj. Správca zároveň ľuďom odporúča, aby vracali PET fľaše spolu s vrchnákom. Zálohovanie nebráni zbierať vrchnáky na charitu, ale podľa Budaja to je náročný spôsob zbierania finančných prostriedkov.