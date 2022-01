Ján Kakaš prežil zával v tokajskej pivnici: Keby som nemal družku, zahyniem, môj príjem je nula

Po nešťastí pod zemou prišiel o zdravie. Ján Kakaš (31) z Michalian (okr. Trebišov) pred vyše 2 rokmi hĺbil so zbíjačkou tokajskú pivnicu.

Mladý muž z Michalian utrpel vážny úraz pri hĺbení pivnice. „Práve som vykladal kamene a ďalšie mi podával kolega Zoltán, ktorý stál asi meter odo mňa. Odrazu ho úplne zasypala zemina a mňa tak do polovice tela. Bol som zranený, no snažili sme sa v prvom rade nájsť kolegu. Keď sa to podarilo, nebol pri vedomí. O pár hodín po prevoze vrtuľníkom v nemocnici zomrel. Ja som bol tiež v nemocnici a mal som pomliaždenú panvu a pomaly mi odumiera svalstvo,“ zaspomínal na osudné momenty Ján Kakaš, ktorý predtým pracoval so zbíjačkou, ale teraz nedokáže zdvihnúť nič ťažšie. „Bol som živnostníkom a platil som si riadne odvody, ale keďže som nevládal ďalej pracovať, nemal som žiadny príjem a nezrušil som si živnosť, tak som nedokázal platiť odvody. Dlh v zdravotnej poisťovni sa mi vyšplhal na 1 700 eur, takže ma ani nevyšetria. Som vedený na úrade práce, ale keby som nemal družku, zahyniem, lebo môj príjem je nula!“ lamentuje Ján.

Podľa neho sa v podzemí dlhšie nerobilo, zemina zrejme prevlhla a následne došlo k zrúteniu stropu. „Banský dozor nám práce dovolil, takže bol za to zodpovedný,“ myslí si Kakaš, ktorý sa domáha odškodného za úraz. Jeho družka Helena (38) pridala svoj názor: „Môj druh je poznačený na celý život psychicky aj fyzicky. Odumiera mu svalstvo, viac ako 5 kíl neudrží. Nikde sa nevie zamestnať, lebo nevládze. Odvtedy schudol 40 kíl, deň čo deň sa mi pred očami stráca. Námestník krajského prokurátora Branislav Bujňák pre Nový Čas potvrdil, že v tejto veci bola na obvineného Jozefa B. podaná obžaloba za usmrtenie a súčasne aj za ublíženia na zdraví. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.

Ignorovali upozornenie?

Advokát bezpečnostného technika má na vec iný názor „Môj klient, obvinený Jozef B. vystupoval vo vzťahu k nebohému Bogolymu ako bezpečnostný technik za objednávateľa, pričom poškodený bol samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Tá zo zákona v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá sama za seba. Je to odkonzultované na Inšpektoráte práce Národného inšpektorátu práce Košice, lebo SZČO sú v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce zodpovedné samy za seba,“ povedal obhajca obvineného Ivan Vanko. „Môj klient pri osobnej kontrole v podzemí na pracovisku zistil, že nebohý Bogoly a jeho parťák Kakaš nepostupujú v súlade s príslušnými normami na práce vykonávané v podzemí banským spôsobom a upozornil ho na to písomne do stavebného denníka. Uviedol aj to, že v prípade, že to nebude dodržiavať, zakáže mu vykonávať ďalšie činnosti. Pri poslednej následnej kontrole v podzemí myslel, že nepokračujú v tom, na čo bol nebohý Bogoly dôrazne upozornený,“ uzavrel.