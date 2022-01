Zmiznutie policajta Mira sprevádza viacero záhad: Posledný raz sa ozval cez esemesku

Tajuplná posledná SMS. Policajta Miroslava (40) začali jeho kolegovia hľadať ešte pred sviatkami po tom, ako záhadne zmizol a nikto o ňom nemal žiadne informácie.

Posledný deň v roku poľskí policajti objavili neďaleko Nového Targu škodovku so slovenským EČV, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. V jej kufri našli mŕtvolu muža so strelným poranením. Vo vozidle mali nájsť aj zbraň, z ktorej mal byť vystrelený jeden náboj, doklady a služobný preukaz polície, pričom všetky doklady boli údajne na Mirovo meno.

Čoraz viac otázok sa vynára v prípade policajta Miroslava (40), ktorý je nezvestný ešte od 21. decembra 2021. Opustenú Škodu Octavia so slovenskými značkami, ktorá bola v pátraní, našli pred koncom roka pri poľskom mestečku Ludźmierz v Malopolskom vojvodstve neďaleko Nového Targu, pričom podľa informácií Nového Času malo ísť práve o vozidlo policajta Mira. Horor nastal vo chvíli, keď škodovku začali prehľadávať. „V batožinovom priestore bola nájdená mŕtvola muža so strelným poranením. Naďalej prebiehajú procesné úkony a preverujú sa okolnosti tragického prípadu,“ informoval Bartosz Izdebski z tlačového odboru krakovskej polície. Podľa informácií Nového Času mal telo v nedeľu identifikovať Mirov nadriadený. Oficiálne to však nik nepotvrdil a jeho meno naďalej svieti medzi hľadanými osobami na stránke Ministerstva vnútra SR. Poľská polícia ešte pitvu nájdeného tela nevykonala, chystá sa však urobiť tak v najbližších dňoch.

Sviatky na Orave?

Zmiznutie policajta sprevádza viacero záhad. „Bol posledné týždne taký čudný. Veľmi nekomunikoval,“ krúti hlavou jeho priateľ. Čo bolo dôvodom jeho správania, si však vysvetliť nedokáže. Posledný raz sa mal podľa našich informácií ozvať prostredníctvom esemesky kamarátke, pričom v nej mal naznačovať, čo chce v najbližšom čase urobiť . Počas sviatkov ho mali vidieť miestni v Oravskej Lesnej, kde sa pýtal na možnosť stravy. Slovenská polícia sa k prípadu nevyjadruje. „Úzko spolupracujeme s poľskou políciou, žiadne ďalšie informácie poskytovať nebudeme,“ povedala krajská policajná hovorkyňa v Nitre Renáta Čuháková.