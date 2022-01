Košický gymnazista prerazil na Spotify: Takto tvorím hudbu v mojej detskej izbe!

Jeho tvorbu počúvajú milióny ľudí! Košičan Daniel Meitner (19) sa počas pandémie a izolácie rozhodol venovať hudobnému inžinierstvu.

Za osem mesiacov skomponoval prvý album, ktorý mu nečakane otvoril dvere do sveta. Po ňom nasledoval ďalší. K vytvoreniu albumov, ktoré si za krátky čas získali na hudobnej platforme Spotify obrovský ohlas, mu stačili jeho detská izba, počítač a mikrofón. Jeho kúsky si prehralo už viac ako 8 miliónov užívateľov a dokonca za ne získal aj prestížne ocenenie.

Pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia a domáca izolácia prebudili v mladíkovi nevídaný talent. V detskej izbe si sadol za počítač, postavil pred seba mikrofón a začal nahrávať. Po ôsmich mesiacoch práce vydal prvý album pod názvom Dan vs. The World, ktorého počúvanosť rýchlo vyskočila na 3 milióny prehratí. V lete minulého roku sa mu podarilo vytvoriť už druhý album.

Nové piesne košického gymnazistu zaujali natoľko, že za krátky čas si ho vypočulo ďalších 5 miliónov poslucháčov. Za tvrdú prácu si vyslúžil aj prestížne ocenenie - Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). „Hudba ma vždy bavila a teraz som si vďaka DofE vytvoril priestor na to, aby som skúsil niečo nové a aby som sa tomu venoval viac a systematickejšie. Na začiatku mi veľmi pomohli v šírení mojej hudby kamaráti a komunita, v ktorej sa pohybujem. Páčila sa im moja tvorba. Zdieľali ju a posúvali aj medzi svojich známych. A vytvorila sa akási chobotnica, ktorá šírila a doteraz šíri moju hudbu,” opísal Daniel.

Priznal, že tvoreniu hudby sa venuje už tri roky, no až počas pandémie si dal za cieľ vypracovať sa tak, aby aspoň jedna jeho pesnička mala vyše milióna prehratí. „Predtým bolo moje maximum niečo viac ako 210-tisíc,“ uviedol. Texty v jeho moderných hiphopových skladbách sú pre Daniela osobné, ale aj rôznorodé. „To, čo robím, je skôr hudobné inžinierstvo. Sám si píšem texty, nahrávam vokály, mixujem a mastrujem všetky pesničky. Zvládam to vo svojej detskej izbe. Začal som tvorením remixov a dubstepu a vyvrcholilo to až do tohto,“ prezradil študent. Hudba, ktorú produkuje pod pseudonymom DKNIGHT, zasiahla obrovské počty ľudí. „Som na seba v istom zmysle slova pyšný. Mám šťastie, že mám okolo seba kamarátov a komunitu, ktorí ma podporili,“ vyzdvihol Daniel. Šikovný a začínajúci producent chce po skončení bilingválneho gymnázia študovať ekonomické smery, no verný zostane aj hudbe.