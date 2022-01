Nechutný incident na omši v Bardejove: Napadnutý kňaz mladíkovi odpustil, polícia už nie!

Na Nový rok, priamo počas sobotňajšej bohoslužby, zaútočil na gréckokatolíckeho kaplána Mateja Zorvana (26) mladík s vulgárnym nápisom na mikine.

Nielen hrubými nadávkami, ale aj fyzicky - udrel ho päsťou do ramena. Z kostola ho po niekoľkých minútach vyviedli samotní veriaci. Ako zareagoval kňaz?

„Čítal som evanjelium a sústredil sa. Všimol som si ho, až keď stál predo mnou. Keď ma udrel, bol som v šoku. Nemám na to žiadne vysvetlenie, no nesúdim, modlím sa za neho,“ uviedol napadnutý kňaz Matej Zorvan (26), ktorý na záver liturgie vyzval veriacich, aby sa za útočníka modlili. „Aj Ježiš na kríži hovoril - Bože, odpusť im, oni nevedia, čo robia. On sa nehneval na nikoho, ani ja sa nehnevám. Odpúšťam mu,“ apeluje kaplán.

Podľa správcu farnosti Floriána Potočňáka konanie mladého útočníka ťažko niesla jeho mama. „S plačom mi volala, aby sa za syna ospravedlnila. Volal aj jeho brat, ktorému to bolo takisto ľúto. Oni za to nemôžu,“ zhodnotil kaplán. K udalosti sa vyjadril aj gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak. „S ľútosťou som prijal správu o útoku na nášho mladého kňaza. Pre mňa je to nepochopiteľný skutok. Chápem, že situácia v spoločnosti je aj pod vplyvom pandémie napätá, no takéto prejavy nič nevyriešia,“ pripomenul Babjak. Hoci kňaz mladíkovi odpustil, polícia už nie.

„Muž rukou udrel kňaza do ramena. Napadnutý neutrpel žiadne zranenia, k útoku ale došlo na mieste verejnosti prístupnom. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník obvodného oddelenia v Bardejove. Začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Zákon pri tomto čine stanovuje sadzbu odňatia slobody na 3 roky,” uzavrela prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.