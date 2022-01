Návrat žiakov do škôl je o čosi reálnejší: Veľavravný krok hygienikov!

Regionálni hygienici ukončili všetky vyhlášky, ktorými zatvorili školy na neurčito.

Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školy by tak po zimných prázdninách pri aktuálnej epidemickej situácii mali automaticky pokračovať vo vyučovaní od 10. januára. Otvorené by mali byť vo všetkých farbách okresov a pre všetky deti. Školy by sa mali riadiť manuálom Školský semafor. Cieľom je vrátiť sa do pôvodného režimu, keď sa školy nezatvárali plošne. Ministerstvo dodalo, že tak ako doposiaľ, v triedach môže riaditeľ prerušiť vyučovanie, pokiaľ trieda príde do kontaktu s pozitívnou osobou. Aj regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu svojím rozhodnutím obmedziť prevádzku vo viacerých triedach alebo vo všetkých triedach z dôvodu výskytu ohniska nákazy.

„Epidemická situácia sa zlepšila, podľa aktuálnych dát Ministerstva zdravotníctva SR je počet hospitalizovaných nižší a rovnako klesá aj prírastok pozitívnych, a preto nevidím dôvod, aby sa žiakom neumožnilo prezenčné vzdelávanie,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý pravidelne vyzýva rodičov k zodpovednosti, aby brali do úvahy potrebu prezenčného vzdelávania svojich detí. Ministerstvo doplnilo, že k 1. decembru 2021, týždeň pred postupným zatváraním tried a škôl regionálnymi hygienikmi sa 81,6 percenta tried hlásených v týždennom hlásení prostredníctvom online formulára vzdelávalo prezenčne, uskutočnilo sa viac než 440-tisíc testov a dve tretiny škôl nemali v danom týždni ani jednu triedu v karanténe. Odbor komunikácie a marketingu doplnil, že na povinné testovanie neexistuje právny rámec, avšak testy využíva drvivá väčšina žiakov, obzvlášť na druhom stupni a strednej škole.

Ministerstvo informovalo, že k 8. decembru 2021 bolo naskladnených 860-tisíc Ag samotestov a 17. – 20. decembra 2021 bolo naskladnených ďalších 1,5 milióna Ag samotestov. Začiatkom tohto týždňa (4. – 5. januára) má byť naskladnených ďalších 1,5 milióna samotestov na okresné úrady v sídle kraja, ktoré sú pripravené na distribúciu. „Celkovo tak v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Správou štátnych hmotných rezerv a Ministerstvom vnútra SR bolo do okresných úradov v sídle kraja dodaných 14 560 000 samotestov,“ uzavrelo.