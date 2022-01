Lengvarského dovolenka v Ománe vyvolala zmiešané reakcie: Ostrý odkaz od Visolajského!

Urobil minister zdravotníctva strategickú chybu, ktorú mu Slováci neodpustia?

Alebo si jednoducho len potreboval týždeň oddýchnuť po ultranáročnom roku a hystéria okolo jeho dovolenky v Ománe je umelo nafúknutá? Podľa doterajšej debaty vo verejnom priestore to vyzerá, že čo odborník, to iný názor. Podľa jedných mal Vladimír Lengvarský (52) zostať doma na Slovensku, a ak vôbec dovolenkovať, tak radšej tak, aby podporil domáci cestovný ruch. Podľa iných je aj minister človekom ako každý iný a má právo si raz za rok oddýchnuť a poriadne „vypnúť“.

Kritika Lengvarského spojila najznámejšie opozičné figúry s ministrom financií Igorom Matovičom. „Ako minister zdravotníctva by som sa teraz hanbil ukazovať sa niekde na pláži a tváriť sa, že je všetko v poriadku,“ pustil sa do Lengvarského expremiér.

„Jediné, čo by ministra zdravotníctva ospravedlňovalo, by bolo, že je pod papučou, a že mu to prikázala vlastná manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v tej hlave nemá rovnako v poriadku ako jeho stranícky šéf, pán Matovič,“ pridal sa neskôr aj šéf Smeru Robert Fico. Zakrátko sa však zistilo, že Fico kritizoval Lengvarského výlet do Ománu z dovolenky v Jordánsku, čo dokazuje aj fotografia zverejnená Denníkom N.

Čo si o dovolenke ministra zdravotníctva myslia odborníci? Podľa šéfa lekárskych odborov Petra Visolajského minister urobil chybu. „Rozhodne mu to neprajem, ale pýtam sa, že ak sa nedajbože na tej dovolenke infikuje, či bude mať rovnako hradenú PN ako sestra či lekár, ktorí sa infikovali pri svojej práci v nemocnici,“ pýta sa Visolajský.