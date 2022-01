Ľudia opäť používali pyrotechniku v národnom parku: Riaditeľ Správy TANAP na rovinu povedal, čo si o tom myslí

Počas silvestrovskej noci a osláv príchodu nového roka 2022 ľudia opäť porušovali zákaz používať pyrotechniku v Tatranskom národnom parku (TANAP).

Riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko pre TASR uviedol, že ľudia odpaľovali ohňostroje predovšetkým v území pod Cestou Slobody v tatranských a liptovských sídlach. Tie síce patria do intravilánu, no zároveň sú vo vyššom stupni ochrany prírody.

„Mrzí ma, že ľudia hovoria, že nemajú na nič peniaze, ale na takúto hlúposť sa vždy financie nájdu. Strážcovia prírody udelili niekoľko blokových pokút, ale týkali sa najmä pohybu mimo turistických chodníkov. Vo vyšších polohách, napríklad v okolí Sliezskeho domu, Skalnatého plesa, Hrebienka či tatranských chát, sme našťastie odpaľovanie ohňostrojov nezaznamenali,“ priblížil Majko.

Zároveň upozornil, že používať pyrotechniku je zakázané už od 2. stupňa ochrany prírody. Táto činnosť je pre divé aj domáce zvieratá stresujúca. Majú totiž veľmi citlivý sluch a skalné steny i dlhé tatranské doliny poskytujú dobré podmienky na šírenie a zosilňovanie zvukových efektov. Preto dochádza k zraneniam alebo usmrteniam zvierat, keď sa snažia uniknúť pred zdanlivým nebezpečenstvom.

Podľa Majka je paradoxom, že v území národného parku sú aj trvalo obývané ľudské sídla s panelákmi a rodinnými domami. „Ak má niekto v krvi tri promile, tak mu budeme darmo vysvetľovať, že táto jeho činnosť má veľmi zlé účinky na faunu národného parku, on vidí len svoj vlastný zážitok,“ skonštatoval Majko. Zároveň upozornil, že používanie pyrotechniky škodí aj ľuďom, keďže dochádza k znečisteniu ovzdušia.

Podľa neho je cesta, ako zabrániť používaniu pyrotechniky, všeobecne záväzné nariadenie jednotlivých obcí a miest, kde sa takáto činnosť úplne zakáže. Jednoduchšia by bola potom aj vymáhateľnosť zo strany polície. Riaditeľ Správy TANAP zároveň vyzdvihol, že sa niektoré samosprávy rozhodli peniaze na organizovaný ohňostroj využiť zmysluplnejšie. Okrem toho pomohlo aj nariadenie, že pyrotechniku je možné používať len počas silvestrovskej noci. „Kedysi sme tu mali hluk od petárd a inej pyrotechniky pomaly od Mikuláša do Troch kráľov. Teraz sa to nemôže predávať počas roka, len pred Silvestrom. Mojím snom je úplný zákaz, ako to urobili tento rok v Nemecku. Na celoštátnej úrovni by to bolo najrozumnejšie a ideálne, ale na to musí byť vôľa,“ uzatvára Majko.