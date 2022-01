Uznanie a poďakovanie 101-ročnému hrdinovi: Silné slová Daniela Lehotského vás donútia zamyslieť sa

Ministerstvo obrany SR odovzdalo účastníkovi protifašistického odboja Danielovi Lehotskému ako poďakovanie za hrdinské činy Pamätnú medailu k 75. výročiu SNP a skončenia druhej svetovej vojny.

Rodákovi z Hýb taktiež zablahoželali k 101. narodeninám, ktoré oslávil v týchto dňoch.

Vojnový veterán bojoval v Slovenskom národnom povstaní v okolí Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku. „Mladí ľudia síce žijú v mieri, ale celkom presne nevedia čo mier znamená, pretože to poznanie je naozaj možné len v porovnaní s vojnou, ktorá je tým najstrašnejším, čo môže človek zažiť. Ja som ju zažil a aj preto som rád, že sa na naše víťazstvo nad fašizmom nezabúda,“ citoval jeho slová rezort obrany na sociálnej sieti.

Po ústupových bojoch, vytlačení povstalcov do hôr a rozpustení 1. čs. armády na Slovensku sa stiahol domov, pričom začiatkom marca 1945 nastúpil v Poprade do služby v 1. čs. armádnom zbore. Zúčastnil sa oslobodzovacích bojov o Dovalovo, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky, Strečno, Žilinu a Vsetín. Ukončenie vojny slávil so svojou jednotkou na Morave a následne v Prahe.