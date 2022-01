Úprimné slová premiéra Hegera: Toto potrebujeme pre lepšie Slovensko

Premiér Eduard Heger (OĽANO) želá Slovensku v roku 2022 jednotu, nadhľad pri hodnotení vnútropolitickej situácie či postupné ozdravovanie verejných financií.

Uviedol to na sociálnej sieti. "Potrebujeme to pre úspešné zvládnutie pandémie, pre realizáciu dôležitých reforiem. Potrebujeme to pri pokračovaní očisty spoločnosti od korupcie a zneužívania moci. Potrebujeme to pre lepšie Slovensko," vyhlásil Heger. Tvrdí, že vláda na pandemickú situáciu reaguje poskytovaním pomoci podnikom a domácnostiam, aká tu doteraz nikdy nebola.

"Ak som spomenul robustnú štátnu pomoc počas pandémie, treba vidieť aj to, čo ju limitovalo. Je to výška nášho dlhu. Verejný dlh bol vysoký, už keď sme prevzali vládnu zodpovednosť," zdôraznil. Aj preto si želá postupné a presvedčivé ozdravovanie verejných financií.

"Mám ďaleko od toho, aby som tvrdil, že sme ideálnou vládou. Ale s plnou vážnosťou hovorím, že sme najlepšou možnou vládou z politických síl, ktoré sú dnes na scéne," podotkol. V súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19 hovorí o imunite, ktorú si možno upevniť treťou vakcinačnou dávkou.

Heger verí, že rok 2022 bude spájaný s rozvojom a rastom. "Želám Slovensku, aby urobilo ďalší pokrok v reformách, aby sa rozbehli nové investície, aby sme nestratili životný elán a naučili sa žiť v pandémii s čo najmenšími stratami i s nižšou mierou konfliktov," dodal.