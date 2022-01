Premiér sa prihovára ľuďom: Mali by ste si uvedomiť aj ekonomickú hodnotu zaočkovanosti

Slovensko má na budúci rok jasne nastavené mechanizmy aj prostriedky na dosahovanie hospodárskeho rastu. Sú medzi nimi plán obnovy, ale aj nevyčerpané eurofondy. Najdôležitejšie je však výrazne zvýšiť zaočkovanosť.

V rozhovore pre TASR to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Preto sa vláda podľa jeho slov snaží ľuďom vysvetliť, že by si mali uvedomiť nielen zdravotnú hodnotu zaočkovanosti, ale aj tú ekonomickú. Lockdown totiž spôsobuje výrazné škody na hospodárstve krajiny.

"Máme jasne nastavené mechanizmy, prostriedky i akcelerátory nášho hospodárskeho rastu, a tým je v prvom rade plán obnovy. Sú tam výrazné investície. Taktiež máme nevyčerpané eurofondy. Keď ich vyčerpáme, budú ďalším akcelerátorom hospodárskeho rastu," odpovedal premiér na otázku, čo sa chystá vláda pod jeho vedením spraviť pre to, aby bol ekonomický vývoj krajiny v budúcom roku priaznivejší.

Za najdôležitejšie však považuje výrazné zvýšenie zaočkovanosti. "Lebo toto je náš najväčší hendikep, naša Achillova päta, náš otlak," vyhlásil premiér s tým, že to vidno pri porovnávaní s okolitými krajinami. Povedal, že napríklad aj lockdown zo začiatku decembra je veľmi silným zásahom do ekonomiky. Je to spomalenie, ktoré krajinu výrazne poškodzuje. "A preto sa aj snažíme ľuďom vysvetliť, aby si uvedomili nielen obrovskú zdravotnú hodnotu očkovania, ale aj tú ekonomickú," povedal premiér s tým, že dôsledkom nízkej zaočkovanosti sú stámiliónové škody.

"Takže, ak chceme akcelerovať náš hospodársky rast, na čo máme všetky predpoklady, v prvom rade potrebujeme odbrzdiť tú ručnú brzdu a zvýšiť výrazne očkovanosť," uzavrel premiér.