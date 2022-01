Veľký HOROSKOP od veštkyne Zany: Čo nás čaká v roku 2022! Na čo si dávať pozor v oblasti zdravia či lásky?

Čo je nám dané a čo môžeme zmeniť? Túto otázku si kladieme dookola, vari najviac vtedy, keď sa stretne rok s rokom. Ak ste zvedaví na to, čo vás čaká v roku 2022, prelúskajte sa horoskopom, ktorý pre čitateľov Nového Času Nedeľa pripravila veštica Zana.

Baran, 21. 3. – 20. 4.

Zdravie: Váš organizmus sa bude počas celého roka 2022 ťažšie zbavovať škodlivých látok, metabolizmus bude spomalený a v popredí je tiež zvýšená náchylnosť na choroby pľúc. Zmeňte po treťom februárovom týždni životosprávu, v tom vám pomôžu bylinkové čaje, úprava jedálnička a zvýšený pitný režim. Problémy s pohybovým aparátom zaznamenajú staršie ročníky, zvýraznia sa aj bolesti krížov, kolien a ramien. Častejšie zápaly močových ciest budú v jesennom období roka sprevádzať ženy narodené do 30. marca. Aprílovým pánom sa od októbra zhoršia ťažkosti so srdiečkom!

Práca a peniaze: Krik vám v marci v robote nepomôže, pretože ľudia vo vašom okolí nebudú vládať pracovať s takým nasadením ako vy. Ani tvrdé slová ich nepresvedčia o opaku! Šetrite svoje hlasivky a skúste voliť pokojný tón reči. Pri prezentovaní projektu nemusíte mať koncom augusta trému, všetko dopadne veľmi dobre. V októbri sústreďte sily na dosiahnutie cieľa, ktorý ste si vytýčili. Ročník 1983 - vy sa môžete smelo pustiť do podnikania. Neberte si však za spoločníka človeka, ktorý sa vám bude zdať na prvý pohľad najvhodnejší. Nepekne by ste sa popálili!

Vzťahy: Napriek tomu, že pomerne ťažko odpúšťate, v januári s nadhľadom a láskavosťou odpustíte partnerovi jeho malé a vlastne nevinné klamstvo. Možno aj preto, že pochopíte, ako veľmi vás tento človek miluje a hádam porozumiete i jeho nezmyselnému konaniu. S príchodom letných dní stretnú svoju lásku muži, ktorí v minulom roku ukončili vzťah. Svadobné zvony zazvonia tiež aprílovým ženám, ktoré túžobne čakajú na partnerove slová o spoločnom živote. Pozor na lásku by si mali dávať Barani narodení po 15. apríli - v novembri bude vaše partnerstvo podrobené ťažkej skúške!

Býk, 21. 4. – 20. 5.

Zdravie: V prvej polovici roka budete trpieť viac na pľúcne ochorenia, mali by ste sa vyhýbať chladným nápojom a klimatizovaným priestorom. Vhodné by bolo, keby ste pravidelne navštevovali soľné jaskyne, eventuálne si doma robte naparovacie kúpele. Viac ohrození operáciami v oblasti malej panvy sú v auguste májoví Býci. Od jesene detoxikujte organizmus a snažte sa skorigovať svoju hmotnosť. Hormonálny systém nepotrápi paradoxne od polovice novembra iba ženy, ale tiež mužov. Zaznamenáte rôzne nálady, občas hraničiace až s depresiami, ktoré vás budú sužovať takmer do decembra.

Práca a peniaze: Koncom januára sa nesnažte presadiť svoje názory, stret­li by ste sa s nepochopením, ktoré by prerástlo do otvorenej závisti. Muži narodení okolo 2. mája sa pohnú po novej ceste, ktorá sa pred nimi otvára od tretieho aprílového týždňa. Neponáhľajte sa a všetky aspekty tejto roboty dôsledne zvažujte. Po 15. júni bude Býkom narodeným v rokoch 1954 a 1969 vrátený dlh od príbuzného. Neberte však do úvahy slzy, ktoré sú falošné! Aprílové dámy – vy si v súvislosti s peniazmi, ktoré budete mať, dávajte okolo 3. decembra pozor pri nadväzovaní vzťahov.

Vzťahy: Flirtovaním koncom januára nezískate nič, okrem množstva prebdených nocí. A tí z vás, na ktorých čaká doma partner - vy môžete dokonca stratiť väčšinu toho, čo máte! Ročník 1991, pre vás by určite malo byť prioritou partnerstvo, pretože iba vtedy, ak máte vytvorené dobré zázemie, viete aj napredovať. Májové dámy, váš život sa v jeseni bude skladať zo skúšok, ktorými musíte prejsť bez zaváhania. Vášnivé chvíle prežijú uprostred sychravého novembra v objatí novej lásky Býci z roku 1950. A poniektorí z vás prehodnotia v decembri jedno zvláštne priateľstvo!