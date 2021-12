Na horách je zvýšená lavínová hrozba: Kde treba byť obzvlášť opatrný

Vo všetkých slovenských pohoriach platí v piatok zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, a to hlavne v stredných polohách pod 1900 metrov nad morom.

Za posledných 24 hodín nepribudol takmer žiadny nový sneh, no vyskytovali sa dažďové zrážky. Snežilo iba vo vysokých polohách Vysokých Tatier. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Prudké oteplenie a dážď spôsobili že nebezpečenstvo lavín vzrástlo. "Hlavným lavínovým problémom je teda mokrý sneh na všetkých orientáciách. Sneh stráca svoju súdržnosť. Uvoľnenie lavíny alebo mokrých splazov je možné už pri malom dodatočnom zaťažení," upozornil Krajčí.

Samovoľné lavíny sa podľa neho môžu objaviť prevažne na strmých svahoch nad 35 stupňov a tam, kde sa nachádzalo väčšie množstvo snehu vo forme dosiek a vankúšov. Zdôraznil, že na trávnatých svahoch sa môžu objaviť aj základové lavíny.

Na horách je aktuálne zamračené počasie s prevažne vysokou oblačnosťou. Teplota sa pohybuje od mínus jedného do plus piatich stupňov Celzia. V piatok by sa mali kladné teploty objaviť už aj v polohách nad 2000 metrov nad morom, dodal Krajčí s tým, že v nízkych polohách a na podhorí sa sneh pravdepodobne úplne roztopí.