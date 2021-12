Mamička Ivana († 30) porodila synčeka a zomrela na covid! Srdcervúca spoveď snúbenca

Bolesť, ktorá sa dá len ťažko opísať! Mimoriadne ťažké chvíle prežíva Attila (30) z Nových Zámkov, ktorý prišiel o svoju milovanú snúbenicu Ivanu († 30).

Jeho láska bola vo vysokom štádiu tehotenstva, keď sa nakazila covidom. Ťažko sa jej dýchalo, a tak sa lekári rozhodli predčasne ukončiť tehotenstvo. Maličký Damiánko sa narodil úplne zdravý a jeho otec si ho zobral domov. Tam ho čakala sestrička Emmka (1). Zatiaľ, čo sa Attila musel postarať o dve maličké detičky, jeho láska bojovala so zákerným koronavírusom ako lev. Aj keď sa zdalo, že je na tom lepšie, nakoniec svoj boj, bohužiaľ, prehrala. Vytúženú svadbu tak už nestihli...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slzy, žiaľ a neopísateľné prázdno prežíva rodina mamičky Ivany († 30). Tá prišla o život v čase, keď bola najšťastnejšou ženou na svete. Spolu so svojím snúbencom Attilom mali rozkošnú dcérku Emmku (1) a tešili sa na synčeka Damiánka. Obaja deti milovali a rodina bola pre nich všetko. Attila dokonca plánoval v budúcom roku aj svadbu, na ktorú sa obaja veľmi tešili. Všetko ich šťastie však zničil zákerný koronavírus.

„Ivanka bola pozitívna, jeden deň mala horúčky, ale na druhý jej nič nebolo. Na tretí deň mala opäť teploty, a tak sme všetko konzultovali s lekármi. Keď sa jej ťažko dýchalo, musela na gynekológiu do Nových Zámkov, kde jej v 38. týždni tehotenstva Da­miánka zobrali. Náš synček je úplne zdravý,“ vraví so slzami v očiach statočný otec, ktorému by ani v najhoršom sne nenapadlo, že jeho milovaná Ivanka sa už z nemocnice nikdy nevráti.