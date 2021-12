Sulík si pochvaľuje spoluprácu s prezidentkou: Na adresu Čaputovej nešetril chválou

Prezidentka Zuzana Čaputová je človek, ktorý veľmi dobre vykonáva svoj úrad, robí dobré meno krajine v zahraničí a plní úlohy plynúce z ústavy.

V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Ocenil tiež to, že sa hlava štátu vyjadruje aj k vnútornej politike, čo považuje za prospešné a správne.

Sulíkovi sa s prezidentkou spolupracuje veľmi dobre, lebo sa správa korektne. „My máme málo dohôd, ale ak sme nejaké mali, tak všetky zatiaľ pani prezidentka dodržala a ja sa snažím o to isté. Aj keď nemáme intenzívnu spoluprácu na dennej báze, tak ja si ju pochvaľujem,“ zhodnotil minister hospodárstva. Matovič zotrel Lengvarského za dovolenku v Ománe: So Sulíkom trpia sociálnym autizmom!

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) v nedávnej dobe napísal na sociálnej sieti status, v ktorom podozrieval prezidentku a predsedu strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho, že mali mať tajné stretnutie, na ktorom sa mali rozprávať o premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). Grendel napísal, že „keby dolaďovali svoje najbližšie kroky v prospech opozičného lídra Pellegriniho a v neprospech premiéra Hegera, nevyzeralo by to inak“. Sulík to okomentoval slovami, že aj majster tesár sa občas utne. Grendela vníma ako rozvážneho, kľudného a kultivovaného politika. „Celé roky takto vystupuje, ale niekedy sa nezadarí a napíše takýto status. Stáva sa aj v lepších rodinách. Nevidím dôvod to nejak ďalej rozmazávať, ale chcem na záver doplniť, že s týmto jeho pohľadom nesúhlasím,“ dodal šéf SaS.