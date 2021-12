Krásna Kristína píska chlapom futbalové zápasy: Sexi rozhodkyňu pozývajú hráči na rande!

Budúcu právničku ako rozhodkyňu pozývajú hráči aj na rande.

Sympatická Kristína Singlárová (20) z Jesenského (okr. Rimavská Sobota) je jedinou arbiterkou v rámci Oblastného futbalového zväzu Rimavská Sobota a pôsobí aj v piatej lige. Na trávniku však zažila aj bitku a nadávky. Jemné žieňa to napriek tomu v rozhodovaní plánuje dotiahnuť čo najvyššie.

Krásna Kristína má k futbalu blízko už od detstva vďaka otcovi Csabovi, ktorý je manažérom klubu v Jesenskom. Ako 13-ročná dokonca dva roky aj hrávala sama medzi chlapcami. K futbalu sa potom znova vrátila v jarnej časti sezóny 2018/2019, no už v pozícii rozhodkyne. „Robili nábor na arbitrov a môj ocko zažartoval, že by som to mohla skúsiť. Po chvíľke premýšľania som sa rozhodla, že do toho skutočne pôjdem,“ ozrejmuje usmievavá študentka práva.

Svoj prvý zápas rozhodovala len ako 18-ročná a priznáva, že medzi mužmi, ktorí by mohli byť aj jej otcami, si musela od začiatku vybudovať rešpekt. „Nie vždy je to jednoduché. Ľahšie to ide v mladších kategóriách, kde majú hráči len o pár rokov menej ako ja,“ doplnila Kristína, ktorá zažila na ihrisku aj rušné chvíle.

V jesennej časti súťaže sa totiž v Čebovciach (okr. Veľký Krtíš) strhla poriadna mela, keď hráč Buzitky dal svojmu protivníkovi hlavičku a skončilo sa to hromadnou bitkou. „Napokon musel môj kolega hlavného aktéra zamknúť v šatni, aby to nedopadlo ešte horšie. Tri hodiny sme spisovali zápisnicu, toľko kariet sa v tom zápase rozdalo,“ prezrádza mladá rozhodkyňa.

Futbalisti ju síce nepozvú na rande priamo na trávniku, ale často jej píšu na sociálnych sieťach. „Slušne ich však odmietnem, mám totiž priateľa. Ten sa futbalu síce nerozumie, ale podporuje ma, rovnako ako aj moji rodičia, ktorí sú na mňa hrdí,“ uviedla Singlárová. Krásna arbiterka sa pred zápasmi nelíči, no najradšej by ani nenosila povinné polokošele, pretože to podľa nej na ženách vyzerá strašne. Rozhodovanie berie ako koníček, pri ktorom si udržiava aj kondíciu.

Aj keď je štúdium práva pre ňu prvoradé, ako rozhodkyňa by to chcela dotiahnuť čo najďalej. „Nechávam však tomu voľný priebeh. Keď človek veľmi plánuje, zvykne sa mu to potom rozsypať ako domček z kariet,“ doplní pekná dievčina, podľa ktorej medzi právom a rozhodovaním existuje istá spojitosť. „Sú to také podobné povolania. Pri jednom i druhom hrá rolu spravodlivosť, ktorú chcem aj ja,“ zakončila Kristína s tým, že možno sa pri rozhodovaní naučí veci, ktoré neskôr využije aj ako právnička.