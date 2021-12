Matovič zotrel Lengvarského za dovolenku v Ománe: So Sulíkom trpia sociálnym autizmom!

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) kritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) za dovolenku v Ománe v aktuálnej pandemickej situácii.

Prirovnal to k ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), ktorý pred rokom namiesto rokovania vlády uprednostnil dovolenku v Dubaji. „Pripadá mi to veľmi podobné, tie krajiny sú ešte aj vedľa seba. Mne to tak trochu pripadá, že obidvaja títo ministri trpia sociálnym autizmom,“ povedal vo štvrtok Matovič na tlačovej besede.

Žiaden lekár ani zdravotná sestra sa podľa ministra financií v tomto období nevedia dostať na dovolenku bez toho, aby im to nadriadený špeciálne dovolil. „Každý má nárok na dovolenku, ale ak prehrávame s Dánskom v rýchlosti očkovania treťou dávkou jedna ku päť, tak ako minister zdravotníctva by som sa hanbil teraz ukazovať sa niekde na pláži a tváriť sa, že všetko je v poriadku,“ vyhlásil Matovič. Ako dodal, minister zdravotníctva sa nezúčastnil na štvrtkovom online rokovaní vlády, zastupoval ho štátny tajomník.