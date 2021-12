Oslavy a ohňostroj tento rok nebudú ani v týchto mestách: Peniaze využijú na krásny účel

Breznianska samospráva, podobne ako ostatné, nechystá silvestrovské a novoročné oslavy.

Peniaze použije na podporu útulku Tuláčik a výsadbu stromov. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Brezna Tomáš Abel s tým, že sa tak rozhodli na základe odporúčania a stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

„Aj keď mi je to veľmi ľúto, vzhľadom na aktuálnu situáciu nebude Brezno, tak ako väčšina slovenských miest, tento rok organizovať silvestrovské a novoročné oslavy. Verím, že na budúci rok si ich budeme môcť užiť naplno. Finančné prostriedky vyčlenené na ohňostroj venujeme Tuláčiku na nákup potravy a potrebných vecí pre psíky a výsadbu stromov v meste,“ konštatoval Abel.

"V poslednom období si uvedomujeme hodnotu zdravia viac ako inokedy. Naše mesto investuje veľa finančných prostriedkov do nemocnice, aby sme skvalitnili, zefektívnili a zvýšili dostupnosť neodkladnej zdravotnej starostlivosti. S výraznou podporou mesta bude vytvorené nové pracovisko magnetickej rezonancie. Obyvatelia tak už nebudú musieť dochádzať za takým vyšetrením. Našou snahou je, aby kvalita života v meste rástla z roka na rok," zdôraznil brezniansky primátor.

V Senici venovali ušetrené prostriedky za ohňostroj útulku a škole

Financie, ktoré plánovalo mesto Senica využiť na koncoročný ohňostroj, investovalo do nevyhnutných potrieb pre zvierací útulok. Ďalšie financie pôjdu po prázdninách pre deti so špeciálnymi potrebami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

O využití financií rozhodli občania mesta. Tí sa mohli v ankete vyjadriť, či chcú ohňostroj, laserovú šou alebo má mesto využiť financie iným spôsobom. "V ankete sa 30 percent ľudí vyjadrilo za usporiadanie ohňostroja a 70 percent obyvateľov sa vyjadrilo, aby sa financie venovali tam, kam to je potrebné," uviedla Moravcová.

Zástupcovia mesta odovzdali útulku pelechy, aporty, žuvacie kostičky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, výživové doplnky a ďalšie nevyhnutné potreby. Ďalšia časť finančných prostriedkov pôjde pre deti so špeciálnymi potrebami.

Prvýkrát v Senici nebol silvestrovský ohňostroj vlani. "Rozhodli sme sa financie určené na ohňostroj darovať. Časť Spojenej škole v Senici, ktorá ich využije pre deti so špeciálnymi potrebami. A po vzore z minulého roka aj útulku pre opustené zvieratá. Pri tejto príležitosti treba spomenúť, že sa vždy snažíme výdaje na ohňostroj pokryť z podstatnej časti s prispením sponzorov. Zvažovali sme aj alternatívu osláv, ako napríklad laserovú alebo dronovú šou, no protipandemické opatrenia nedovoľujú organizáciu takýchto hromadných podujatí," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.