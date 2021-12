Muž v Trnave chcel ukradnúť 20-tonovú konštrukciu haly: Sila, čo z neho vypadlo na polícii

Trnavskí kriminalisti chytili v priemyselnom areáli v Trnave 30-ročného muža, ktorý chcel ukradnúť 20-tonovú oceľovú konštrukciu haly.

Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu krádeže v štádiu pokusu. Aj keď sa mu krádež nepodarilo dotiahnuť do úspešného konca, môže si v prípade dokázania viny posedieť vo väzení tri roky až 10 rokov.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, mladý muž si najskôr zohnal nákladné auto, ktoré malo konštrukciu odviezť do zberných surovín. Vodič však muža upozornil, že taký náklad sa do jeho vozidla nezmestí. Hala by mala po zložení veľkosť 12 x 60 metrov.

Mladého muža neúspech neodradil a na druhý deň si zaobstaral väčšie nákladné auto. Využiť ho už ale nestihol, pretože zasiahli trnavskí kriminalisti. Na mieste ho zadržali a previezli na policajnú stanicu. Policajtov sa snažil presvedčiť, že konštrukciu kúpil za pár stoviek eur a chce ju odniesť do zberných surovín. Verzia o kúpe sa však nepotvrdila. Ak by sa mu krádež podarila, spôsobil by jej skutočnému majiteľovi škodu vo výške 30-tisíc eur.