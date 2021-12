Mazurek po rozhodnutí súdu kypí: Podá trestné oznámenie?! Nejde len o 20 000 eur, odkazuje Sabaka

Prišiel rýchly verdikt. Len pred necelými troma mesiacmi podal známy infektológ Peter Sabaka (37) žalobu na dvoch odídencov od Kotlebovej ĽSNS Milana Mazureka (27) a Milana Uhríka (37).

Sabaka žiadal ospravedlnenie a 20 000 € v rámci ochrany osobnosti za to, že ho nepriamo spájali so smrťou chlapca v rómskej osade. Sudca v Kežmarku rozhodol, že Sabaka je v práve a Mazurek má platiť.

Sabaka sa stará o covidových pacientov na bratislavských Kramároch a nahnevali ho vyjadrenia dvoch bývalých kotlebovcov. Dokopy išlo o 48 000 € v žalobe na ochranu osobnosti aj pre video, ktoré zverejnil Mazurek. V ňom hovorí o rozdeľovaní ľudí lekármi podľa očkovania a nepriamo ho spája so smrťou chlapca v Jarovniciach, ktorého neošetrili vraj z dôvodu, že mama nemala očkovanie ani test. Sabaka odmietol spájanie s týmto skutkom a hovorí, že chcel aj súdnym spôsobom bojovať proti nárastu dezinformácií.

Sudca v Kežmarku rozhodol, že Sabaka má pravdu.Sabaka po rozhodnutí súdu reagoval jasne: „Tam nejde len o tých 20 000 €, tam ide v prvom rade o to, že pán Mazurek by sa mal ospravedlniť a mal by zmazať svoje príspevky, ktorými poškodzoval moje dobré meno. My na tom trváme. Navyše, pokračuje a šíri o mne ďalšie nepravdy. Uvažujeme preto nad tým, že tú žalobu rozšírime,“ vyjadril sa Sabaka pre Nový Čas. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, plynie lehota na podanie opravného prostriedku.