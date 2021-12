Zdravotník Marián a lekárka Monika z michalovskej nemocnice: Takto nás ničí služba na covid oddelení!

Siahajú až na dno svojich síl! Zdravotníci v prvej línii si denne obliekajú ochranné odevy, respirátory, okuliare či štíty, aby pomáhali tým, ktorí zvádzajú boj s COVID-19.

Robia, čo je v ich silách, no neraz príbuzným musia oznámiť smutnú správu. Okrem psychickej záťaže však odolávajú aj fyzicky náročným podmienkam. Ich tváre sú po hodinách v overale poznačené ťažkou službou na covidovom oddelení. Dôkazom toho sú lekárka Monika Jurková (33) a zdravotník Marián Fabián (24), ktorí pracujú v nemocnici v Michalovciach.





Po práci sa cítim ako po boxe v ringu

Monika Jurková (33), lekárka

Každá služba sa začína vizitou. Ani u Moniky to nie je iné. Predtým pracovala na urgente, teraz už niekoľko mesiacov slúži pri pacientoch pozitívnych na covid. „Pri každom lôžku pacienta je automaticky aj ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu. Aj keď by sme boli veľmi radi, aby nebolo nutné každého pacienta intubovať a napojiť, je nutné si uvedomiť, že u pacientov, ktorí musia byť preložení na naše oddelenie, sa vyčerpali možnosti inej kyslíkovej terapie,“ opisuje lekárka každodennú rutinu.

„Pacientom podávame veľa liekov na udržanie stavu umelého spánku, antibiotiká, vitamíny, lieky na podporu tlaku a veľa ďalších,“ odkrýva detaily práce. Všetci sú v umelom spánku a musia ich polohovať. To si vyžaduje 4 zdravotníkov a lekára. „Ochorenie COVID-19 sa u našich pacientov často aj napriek maximálnemu úsiliu a liečbe končí, žiaľ, fatálne,“ uzavrela s tým, že po každej službe sa cíti, akoby strávila niekoľko hodín vo fitku a jej tvár nesie hlboké stopy ochranných pomôcok.

Svaly trpia najviac

Marián Fabián (24), zdravotník

Službu začína ráno o 5.45 hod. odovzdaním pacientov a informácií. „Do denného režimu mojej služby zasahuje veľké množstvo premenných, keďže väčšina pacientov je kritických. Práca je momentálne veľmi náročná aj z psychickej stránky, žiaľ, aktuálne sa stretávam s veľkým počtom úmrtí. Samozrejme, aj fyzicky je každý deň náročný. Napríklad pri otáčaní pacientov do pronačnej polohy je nás potrebných aspoň päť zdravotníkov,“ približuje Marián svoj pracovný deň.

„V izolačných boxoch sme zväčša niekoľko hodín, môže to byť hodina, ale aj šesť hodín v kuse. Následne idete von, rýchle jedlo, voda a medzitým vás už privolávajú k oživovaniu pacienta na niektorom z poschodí nemocnice, keďže aj to je náplňou mojej práce,“ vyratúva muž, ktorý sa denne stretáva so smrťou. Po každej službe skladá ochranu dýchacích ciest s tým, že potrvá niekoľko hodín, kým mu zmiznú otlačené ryhy na tvári.