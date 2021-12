Na celom území Slovenska hrozí poľadovica: Pozrite sa, dokedy je vydaná výstraha

Na celom území Slovenska si treba aj naďalej dávať pozor na poľadovicu.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Pre západné a niektoré časti stredného Slovenska platia výstrahy predbežne do štvrtka (30. 12.) do 10.00 h, respektíve 13.00 h. Pre zvyšné územie krajiny až do piatka (31. 12.) do 10.00 h.

Slovenská správa ciest (SSC) na svojom portáli zjaznost.sk informuje, že všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné. Pri zvýšenej opatrnosti sú zjazdné aj cesty I., II. a III. triedy a tiež horské priechody. V hornatejších oblastiach môže byť na vozovkách vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu.

Vodičov však upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov v lokalite Čaňa a na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany. Na niektorých cestách II. a III. triedy si treba dávať pozor na zľadovatený sneh.

SSC zároveň pripomína, že pre osádzanie dopravného značenia bude od 22.00 do 4.00 h nasledujúceho dňa uzavretá diaľnica D1 Trnava - Hlohovec, v smere jazdy na Trnavu. Z dôvodu údržby je medzi 23.00 a 3:00 h nasledujúce dňa naplánované zavretie tunela Branisko (D1).