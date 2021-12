Pacientov v nemocniciach ubúda: Kedy sa vrátime ku COVID automatu? Krčméry vie, čo nám pomôže

V nemocniciach je už „len“ do 2 500 pacientov, pričom 84 % z nich nie je zaočkovaných. Viacero dôležitých čísel zároveň klesá aj napriek uvoľneným opatreniam.

Práve pre zlepšovanie situácie volajú viacerí politici aj odborníci po návrate COVID automatu, čo by znamenalo, že by sa podľa okresov nastavovali opatrenia. V niektorých z nich by sme sa tak vďaka očkovaniu vrátili k takmer bežnému životu.

Opätovné zavedenie COVID automatu už niekoľko týždňov navrhuje časť odborníkov vrátane tých združených v iniciatíve Dáta bez pátosu. Podľa Ivana Bošňáka je totiž situácia v jednotlivých regiónoch, krajoch a okresoch po celom Slovensku diametrálne odlišná. „Jediné, čo to rozumne mapovalo na základe publikovaných čísel, potom zaradilo do nejakých farbičiek a nakoniec aj zaviedlo nejaké opatrenia, bol COVID automat,“ argumentoval Bošňák. Odborníci z konzília pri ministerstve zdravotníctva už dávnejšie navrhovali jeho mierne úpravy, bez požehnania rezortu však nechceli prezradiť bližšie podrobnosti navrhovaných zmien.

Kedy by sme sa teda mali začať zaoberať novým COVID automatom? „Keď budeme vedieť viac o tom, aký je omikron nebezpečný. Lebo zatiaľ vieme pomerne dosť o tom, o čo je infekčnejší, ale aký je nebezpečný, to nevieme,“ hovorí pre Nový Čas analytik Martin Šuster, ktorý je činný aj v iniciatíve Veda pomáha. „Zatiaľ máme rozporuplné informácie. Od toho, že omikron je desaťkrát menej nebezpečný - čo sa už zdá, že to bolo príliš optimistické - až po to, že je asi o 40 % menej nebezpečný, čo sa týka hospitalizácií a úmrtí,“ vysvetľuje Šuster. Už čoskoro budeme mať podľa neho dôležité informácie o správaní sa omikronu z krajín, ktoré zasiahol skôr, teda napríklad z Veľkej Británie či Dánska. „Keby tam neboli sviatky, tak by sme to vedeli asi už teraz. Keď to budeme vedieť, potom sa dá nakalibrovať nový automat tak, aby sme dokázali zabrániť úplne extrémnemu zaplneniu nemocníc,“ uvádza Šuster.

Zmení to omikron

Návrat ku COVID automatu už spomína premiér Eduard Heger. „COVID automat sa nemusel meniť, ak by sa pravidlá dodržiavali,“ povedal v TA3. Vynovený automat by mohol podľa neho zvýhodňovať zaočkovaných, napríklad tak, že by v čiernych okresoch mohli navštevovať reštaurácie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský očakáva, že vrchol vlny omikronu bude na prelome januára a februára. Aj on priznáva, že o omikrone toho ešte stále vieme málo. „Čo však vieme, je, že naša populácia nie je zaočkovaná dostatočne. To znamená, že citlivosť veľkej časti populácie, predovšetkým staršej, je vysoká, či už na deltu alebo na omikron. Hrozí riziko naplnenia nemocníc,“ povedal Lengvarský. Minister financií Igor Matovič dokonca v stredu spomenul ako možnú reakciu na vpád omikronu ďalší tvrdý lockdown.