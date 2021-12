Silvester už klope na dvere, záchranári varujú: Dva vlaňajšie prípady detí by mali byť varovaním

Silvester patrí pre operátorov tiesňovej linky 155 a záchranárov k dňom s najvyšším počtom volaní a zásahov.

Tie sa týkajú úrazov spôsobených alkoholom a nesprávnym používaním zábavnej pyrotechniky, opitosťou a po novom aj pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

Počas poslednej silvestrovskej noci absolvovali záchranári až 1463 výjazdov. "V tejto súvislosti by sme chceli apelovať na verejnosť, aby dbala na prevenciu a vyvarovala sa tak vážnych zdravotných ťažkostí, aj pomohla nezaťažovať záchrannú zdravotnú službu a unavených zdravotníkov," uviedla Krčová.

V prípade využitia pyrotechniky je dôležité, aby bola overená, pred dátumom spotreby a certifikovaná, s návodom na použitie. "Takú, ktorá je poškodená, prípadne už zlyhala alebo je podomácky vyrobená, by sme nemali odpaľovať vôbec. Netreba zabúdať ani na to, že pyrotechnika nepatrí do rúk deťom ani osobám pod vplyvom alkoholu," zdôraznila Krčová.

Počas poslednej silvestrovskej noci pomáhali záchranári 12 pacientom, ktorí sa zranili pri neodbornej manipulácii s pyrotechnikou. Najmladším pacientom bol deväťročný chlapec, ktorému petarda vážne poranila oči. "Práve poranenia zraku, sluchu a devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov, patria k typickým úrazom pri použití pyrotechniky. Častými sú aj popáleniny na tvári, hrudníku aj rukách," upozornila Krčová.

Pre otravu alkoholom pomohli záchranári v posledný deň roka 2020 až 33 pacientom, z toho šiestim deťom. V Prešovskom kraji sa ťažko opil 12-ročný chlapec a vzhľadom na jeho zdravotný stav ho museli previezť do nemocnice.