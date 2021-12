Aha, čo musia mať na sebe zdravotníci pri operácii covid pozitívneho pacienta: Zo sály vychádzame ako po sprche

Dostávajú zabrať! Vladimír Popelka (30) operuje v Nemocnici svätého Michala v Bratislave a v Nemocnici v Galante na ortopedicko-traumatologickom oddelení.

Odkedy je pandémia, situácia pre lekárov a personál na operačných sálach sa značne skomplikovala, hlavne ak musia operovať pacienta, ktorý má ochorenie COVID-19. Na to, aby sa zdravotníci nenakazili, musia používať niekoľko vrstiev ochranného oblečenia a dodržiavať prísne hygienické predpisy. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pandémia ochromila celé zdravotníctvo po všetkých stránkach. Keďže miesta v nemocniciach zaberajú pacienti s COVID-19, operujú len akútne stavy a mnohé plánované operácie boli zrušené a presunuté. Tým sa predlžuje čas pacienta na plánovaný zákrok. Ortopéd však dvíha varovný prst. „Napríklad vyššie štádiá degeneratívnych ochorení veľkých kĺbov môžu vyústiť zo dňa na deň k tomu, že pacient sa stane imobilným a je zo dňa na deň pripútaný k vozíčku,“ upozorňuje Vladimír Popelka.

Podľa neho by plánované operácie nemali byť v takejto miere zrušené na celom Slovensku. „Mali by byť vyčlenené jednotlivé kliniky, kde by sa operácie vykonávali bez obmedzenia aj napriek tomu, že je pandémia. Neznamená to, že ostatné ochorenia úplne vymizli, nehovoriac o onkologických pacientoch,“ vraví.

Tri až štyri vrstvy

Personál sa pri operácii pozitívneho pacienta na COVID-19 musí chrániť pred infekciou. Všetci majú ochranný odev, ktorý tvorí vlastná spodná bielizeň, operačné oblečenie, ochranný overal, tvár a ústna dutina sú chránené pomocou respirátora aj rúška a oči pomocou ochranného štítu alebo okuliarov. „Najhoršie to majú tie profesie, ktoré pracujú pod röntgenovým žiarením, lebo musia mať ešte k tomu všetkému aj olovenú vestu. Taký úrazový chirurg má 4 vrstvy oblečenia,“ vymenúva Popelka.

Podľa neho sa to dá vydržať, ale operatér je po krátkej dobe dehydratovaný a je to náročnejšie ako operácia pacienta, ktorý nemá covid. „Zle ešte nikomu neprišlo, ale je to náročné aj zo strany personálu hlavne preto, lebo, ako som spomínal, niektoré profesie majú aj štyri vrstvy. Po operácii sme väčšinou ako po kvalitnej sprche. Keď skončíme, na operačných sálach sú vyčlenené miestnosti, kde sa treba vyzliekať po jednotlivých vrstvách a špeciálne triediť jednorazové operačné oblečenie do infekčného odpadu. Takisto sa dbá aj na výmenu a odkladanie obuvi,“ uviedol operatér.

Čo môže počkať

Podľa lekára záleží na tom, v akom štádiu covidu sa pacient nachádza a aj na pridružených klinických príznakoch. Keď to však úraz dovoľuje, treba preložiť operáciu do obdobia stabilizácie covidu. Zákrok treba indikovať jedine vtedy, ak ide o urgentný stav, ako sú poranenia s ohrozením života. „Napríklad taká zlomenina hornej časti ramennej kosti vydrží odklad aj 10 dní. To je doba, keď sa pacient zlepší natoľko, že sa pristúpi k operácii v stabilizovanom stave,“ uzatvára ortopéd.

Odev na sále