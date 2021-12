Právny zástupca rodiny Lučanských prehovoril: V akom štádiu je podľa Radačovského informácií vyšetrovanie

Hoci už uplynul rok, odkedy došlo k tragickej smrti obvineného policajného exprezidenta Milana Lučanského († 51), verejnosť stále nepozná definitívne výsledky vyšetrovania.

Miroslav Radačovský, právny zástupca rodiny Lučanských

V akom štádiu je podľa vašich informácií vyšetrovanie prípadu?

- Vyšetrovanie nebolo ukončené, ešte sa budú, podľa toho, čo viem, vykonávať v tejto veci ďalšie úkony. To sa nedá rozhodnúť za tri dni alebo mesiac, v takej dôležitej veci. Ja si myslím, že OČTK dôsledne preskúmavajú všetky veci, aby objektívne zistili, k čomu tam vôbec došlo. Lebo to dnes nevie nikto. Ani vy, ani ja, ani pani ministerka Kolíková, ani poslanec Fico.

Nevyrušuje vás teda, že vyšetrovanie trvá rok?

- Ja to beriem pragmaticky, nie osobne ani politicky. Vyšetrovateľ vedie vyšetrovanie, prokurátor to dozoruje a pokiaľ nie sú prieťahy vo veci, a ja si myslím, že nie sú, tak to trvá.

Máte možnosť dokladať dôkazy, žiadať vypočutie svedkov. Urobili ste tak?

- Predložil som 45 návrhov v tejto veci. A pracujem na tomto prípade takmer každý deň.

Na ktoré otázky ste zatiaľ nedostali odpoveď?

- Keby tá vec bola jednoduchá a jasná, tak sa pýtam, čo by sa tam rok vyšetrovalo a ešte bude vyšetrovať. 9. decembra došlo k ublíženiu na zdraví a 29. decembra k smrti. Vyšetrovanie má dať odpoveď, či si to spôsobil sám, alebo nie. Malo by sa prísť k nejakému záveru, alebo aj nedôjsť, je teoreticky možné, že sa to nikdy nepodarí objasniť.

Ako je rodina spokojná s tempom vyšetrovania?

- Okrem zákonných povinností, teda že ich oboznamujem s každým úkonom, sa o tom, koľko to trvá, s nimi nebavím, lebo je to neprofesionálne. Ja zamestnávam ako europoslanec syna pána Lučanského Adama, ale s ním sa o nejakých osobných témach v tejto veci nerozprávam.