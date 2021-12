Sú ako na tŕňoch: Fabriku vo Fiľakove, vyrábajúcu pre IKEA, likvidujú ceny elektriny!

Je ohrozená výroba nábytku pre švédsky koncern? Vedenie fabriky Ekoltech vo Fiľakove (okr. Lučenec), ktorá zamestnáva 700 ľudí a jej hlavným zákazníkom je IKEA, je ako na tŕňoch. Ich dodávateľ elektriny Elgas chcel totiž deň pred Vianocami odstúpiť od zmluvy.

Ak by k tomu skutočne došlo a závod by ostal bez elektriny, bolo by to preň likvidačné.

Ekoltech, ktorý funguje od roku 1998 a je najväčším Slovákmi vlastnený výrobca nábytku, podpísal 23. novembra zmluvu s firmou Elgas na dodávku energií. „Rozhodovali sme sa medzi viacerými dodávateľmi, no napokon sme akceptovali ponuku 150 eur za megawatthodinu, aj keď pred rokom to nebolo ani 50 eur,“ informuje generálny riaditeľ Ekoltechu Ján Vrabec. Podľa neho im však zrazu deň pred Vianocami volali z Elgasu, že chcú odstúpiť od zmluvy. „Prístup pôvodného dodávateľa bol neférový, môžem povedať, že na hrane zákona v podnikaní a morálne aj za hranou. My sme podpísali zmluvu s cenou 134,80 eura za MWh, keď nám oznámili o mesiac zmenu, stála 320 eur/MWh. Keby sme vedeli, že sa toto stane, rozhodneme sa pre niekoho iného,“ vysvetľuje riaditeľ.

„Zrejme sa spoliehali, že cena energie klesne, a tak ju na burze nenakúpili, no stal sa pravý opak,“ dodal Vrabec, ktorý nové podmienky dodávateľa neakceptoval. Nábytkáreň si tak nebola istá, či budú mať od Nového roka elektrinu a či budú môcť po celozávodnej dovolenke pokračovať vo výrobe najmä pre IKEA. „Utvrdili nás, že dodávky elektriny nestopnú a budú zatiaľ pokračovať v dohodnutej zmluve,“ doplnil s tým, že zastavením dodávok by vznikli pre Ekoltech obrovské škody. „Nejde len o dennú výrobu, odstavilo by to servery a systém by spadol. Pre nás by to bolo likvidačné,“ priznal Vrabec. Samotná nábytkárska sieť predajní sa k tomuto prípadu odmietla bližšie vyjadriť.