Uplynul rok od smrti Lučanského († 51): Kedy uzatvoria prípad a kto sa na tragickej udalosti politicky najviac priživil?!

Stále neukončili vyšetrovanie! Hoci už uplynul rok, odkedy došlo k tragickej smrti obvineného policajného exprezidenta Milana Lučanského († 51), verejnosť stále nepozná definitívne výsledky vyšetrovania.

Lučanského našli obeseného na teplákovej bunde v jeho cele a za mŕtveho ho vyhlásili v nemocnici o deň neskôr. Ako vidí rok od tragédie právny zástupca rodiny Lučanských Miroslav Radačovský a kto sa na smrti generála politicky najviac priživil?!

Smrť policajného exprezidenta, ktorého zobrali do väzby v decembri minulého roka, dodnes polarizuje spoločnosť. Na prvý pohľad jednoduchý prípad sa vlečie so závermi vyšetrovania už 12 mesiacov a dnes je jasné, že do konca roka prípad uzatvorený nebude, hoci prešovská prokuratúra, ktorá ho dozoruje, to ešte v novembri avizovala. Po­dľa právnika rodiny Lučanských vôbec nejde o jednoduchú záležitosť, s ktorou by sa dalo vyrovnať za pár mesiacov, a ešte sú veci, ktoré sa musia preskúmať. „Keby tá vec bola jednoduchá a jasná, tak sa pýtam, čo by sa tam rok vyšetrovalo a ešte sa bude vyšetrovať,“ povedal Radačovský pre Nový Čas.

Reagujú na nové skutočnosti

Akési čiastkové uzávery predstavila verejnosti špeciálna 17-členná komisia, ktorú zriadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Tá vylúčila dezinformácie o cudzom zavinení. „Komisia nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali, že príčinou smrti bolo sebapoškodenie pána Lučanského, teda pokus o samovraždu,“ vyhlásil vtedy predseda komisie Tomáš Čitbaj. V prípade Lučanského sa preverovalo aj jeho zranenie oka, ktoré sa stalo tri týždne pred jeho samovraždou. Ani v tom prípade komisia nezistila, že by zranenie zavinil niekto iný. Komisia kritizovala akurát to, že justičná stráž použila pri premiestňovaní Lučanského v nemocnici spútavací opasok vzhľadom na jeho pooperačný stav.

V júli generálny prokurátor Maroš Žilinka pre Nový Čas potvrdil, že do toho času už urobili 220 úkonov a vypočuli 77 svedkov, bola vykonaná jedna konfrontácia, previerka výpovede na mieste a jeden vyšetrovací pokus. „V priebehu vyšetrovania totiž musíme reagovať na nové zistenia a skutočnosti, ktoré musíme objasňovať, alebo na zistené rozpory, ktoré musíme odstraňovať,“ povedal Žilinka s tým, že sú vedené trestné stíhania v súvislosti so skutkom z 9. decembra 2020 pre trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a marenia úlohy verejným činiteľom a v súvislosti so skutkom z 29. decembra minulého roka pre trestné činy porušovania dozornej služby a zabitia.