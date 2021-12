ÚŠP dozoruje aj kauzy, ktoré mali pôvodne patriť Európskej prokuratúre: Lipšic vysvetľuje dôvod

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) dozoruje aj niektoré kauzy, ktoré mali pôvodne patriť Európskej prokuratúre.

TASR to povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dôvodom sú vyššie trestné sadzby pre subvenčné podvody ako pre poškodzovanie finančných záujmov EÚ, ktoré patrí do gescie Európskej prokuratúry. Do gescie Európskej prokuratúry patrí najmä stíhanie podvodov s eurofondami.

Väčšina eurofondových projektov je z časti financovaná aj zo štátneho rozpočtu. "Tieto skutky sú právne kvalifikované ako poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie a subvenčný podvod. Keďže sú v platnom Trestnom zákone vyššie trestné sadzby pre subvenčný podvod ako pre poškodzovanie finančných záujmov EÚ, z toho dôvodu je v týchto veciach príslušný stále ÚŠP," vysvetlil Lipšic.

Ďalej priblížil, že ÚŠP postúpil Európskej prokuratúre od 1. júna, čo bol začiatok jej fungovania, niekoľko desiatok prípadov. "V tej veci, kde je Európska prokuratúra príslušná, vykonávajú dozor európski delegovaní prokurátori, ktorí aj zastupujú obžalobu v súdnom konaní."





Hlavnou úlohou Európskej prokuratúry je bojovať proti podvodom, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ. Môže vyšetrovať aj cezhraničné podvody v oblasti DPH, ak sa týkajú najmenej dvoch členských krajín EÚ a spôsobená škoda presiahla desať miliónov eur a tiež colné delikty. Úrad európskej prokuratúry sídli v Luxemburgu. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký. V SR pôsobí aj päť tzv. delegovaných prokurátorov. Svoju funkciu vykonávajú v sídle ÚŠP.