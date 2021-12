Slovenská komora učiteľov si podala vedenie rezortu školstva: Tvrdé slová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá odborné kapacity na kvalitné riadenie a reformy v školách.

V hodnotení roka 2021 v školstve to pre TASR uviedla Slovenská komora učiteľov (SKU). Tvrdí, že kroky ministerstva sú živelné, centralistické, nesystémové až populistické.

"Chýba profesionalita, schopnosť manažovať procesy, spolupracovať. Mnohé kroky svedčia o nedostatočnej znalosti problematiky, neschopnosti stavať školskú politiku na dátach a odbornej analýze, širokej diskusii, spájania ľudí," povedala komora učiteľov. Naopak, ministerstvo exceluje podľa nej v PR aktivitách. "Máme aktuálne ministra, ktorý skôr kúri a svieti," poznamenala SKU.

Novely školských zákonov, ktoré od 1. januára 2022 vstúpia do platnosti, sú podľa SKU prevažne kozmetické úpravy, niektoré prinesú do praxe aj malé zlepšenia (napríklad Štátna školská inšpekcia bude už nielen kontrolovať, ale aj poskytovať poradenstvo a svoje kontroly bude zverejňovať, lepšie nastavenie príplatkov učiteľov). Ako tvrdí komora učiteľov, niektoré sú krokom späť, ide napríklad o zvyšovanie počtu detí v prvom ročníku, povinné aktualizačné vzdelávanie, rušenie slovného hodnotenia na druhom stupni základných škôl, zrušenie povinnosti zverejňovať učebné osnovy.



Plánovaná vec sa nepodarila: Gröhling hovorí o komplikovanom procese, stanovili nový dátum

"Mnohé bombasticky ohlasované zmeny vyvolávajú viac otáznikov a neistoty, lebo nikto ani ministerstvo nevie, ako to bude vyzerať (transformácia poradenského systému, individuálny vzdelávací program integrovaných žiakov, flexibilná maturita kedykoľvek, katalóg inovácií, klastre)," uviedla SKU.

"Roky žiadané zjednotenie financovania škôl a školských zariadení a ich odchod spod samospráv minister školstva už vôbec nespomína. Zostalo len pri planých sľuboch," povedala komora. Zároveň z komory poukázali na to, že učiteľom nestúpli platy. Školstvo podľa SKU potrebuje presadiť množstvo potrebných reforiem, vrátane zvyšovania platov na úroveň vyspelých krajín. "To by sa však muselo stať hlavnou témou predsedu vlády," uzavrela SKU.