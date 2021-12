Rok od začiatku očkovania proti COVID-19: Ako ďaleko sme od konca pandémie? Profesor Krčméry to povedal na rovinu!

Máme za sebou ťažké časy! V nedeľu uplynul presne rok, čo dostal prvý Slovák, lekár Vladimír Krčméry, vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Odvtedy sa na Slovensku dal zaočkovať každý, kto mal záujem, niektorí už dokonca trikrát. Ani toto číslo však podľa odborníkov nebude ešte konečné. Ako sa vyvíjal záujem o očkovacie látky, ktoré mestá sú z hľadiska vakcinácie na tom najlepšie a kde ľudia nenašli žiadnu motiváciu?!

Testovanie, karanténa, rúška. Ani v roku 2021 sme nežili normálny život, na aký sme boli zvyknutí pred pandémiou. A to napriek tomu, že všetci pred rokom dúfali, že očkovanie nám pomôže ochorenie poraziť.

„Tešila som sa, že už máme vakcínu, do ktorej sme vkladali veľkú nádej na zvládnutie COVID-19. Určite som si nemyslela, že sa do roka zbavíme tohto koronavírusového ochorenia, no predsa som si myslela, že by situácia o rok už mohla byť lepšia,“ konštatovala epidemiologička Henrieta Hudečková, ktorá bola očkovaná medzi prvými. Úplne prvou osobou bol však odborník na tropické choroby Vladimír Krčméry, ktorý hovoril v tom čase o vianočnom zázraku. „Je to moja sedemnásta vakcína. Cítim sa výborne. Dostali sme na Vianoce darček od Všemohúceho,“ povedal po očkovaní profesor Krčméry.

Najprv predbiehačky, potom nezáujem

Počiatočný záujem o vakcináciu bol enormný. Na verejnosť sa dostali mená viacerých celebrít, ktoré sa predbehli na úkor starých ľudí či zdravotníkov. Ešte na jar neváhali ľudia cestovať stovky kilometrov kvôli vakcíne, leto však so sebou prinieslo klesajúci záujem, blížiaci sa nule. V auguste sa začali zatvárať aj veľkokapacitné centrá a motiváciu sa nepodarilo zvýšiť ani prostredníctvom očkovacej lotérie, ktorú vymyslel financmajster Igor Matovič.

V súčasnosti je potrebné zvýšiť očkovanie najmä z dôvodu rýchlo sa šíriaceho variantu omikron. Štát totiž očakáva v prvých mesiacoch roku 2022 vyše 25-tisíc hospitalizácií. Preto sa nahlas hovorí aj povinnom očkovaní.

„Prístupy sú možné dva. Buď to bude plošné, či už podľa vekových kategórií, alebo plošne úplne od 18 rokov, alebo to budú vybrané kategórie pracovníkov,“ objasnil pre Topky minister zdravotníctva Lengvarský s tým, že ide napríklad o zdravotníckych pracovníkov, hasičov, vojakov, policajtov, možno zamestnancov štátnej správy. „Som toho názoru, že pokiaľ štátna správa niečo presadzuje, mala by ísť príkladom a zamestnanci v štátnej správe by mali byť zaočkovaní ako prví, a teda aj povinne.“

Zlé manažovanie očkovania

Riaditeľ odboru zdravotníctva Bratislavskej župy Tomáš Szalay tvrdí, že tento štát a jeho momentálni správcovia opakovane zlyhávajú pri manažmente pandémie vrátane manažmentu očkovania. „Prečo sa neočkovalo treťou dávkou od septembra, ale až od novembra? Prečo nemá štát po roku očkovania objednávkový systém? Na kerú Máriu sú tie PIN kódy? Prečo sa nedá dovolať do call centra a prečo tam dostávajú ľudia zmätočné informácie?“ doslova vypenil Szalay na sociálnej sieti s tým, že poriadnu nakladačku schytal aj bývalý premiér a súčasný minister financií.

„Asi najlepšie protipandemické opatrenie by bolo priviazať ho niekde k stoličke a zobrať mu prístup k sociálnym sieťam. Lotéria, bonusy a iné ,motivačné´ nástroje efektívne podrývajú celú autoritu vakcinácie,“ neudržal sa známy lekár.

Turbulentný rok

Štát sa práve neblysol kampaňou, ktorá by ľudí nahnala do vakcinačných centier. Hoci súčasný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nesedel na svojej stoličke celý rok, zaujímalo nás, ako hodnotí situáciu s očkovaním on. „Tie naše plány boli väčšie, o 10 15 % ako je realita, musíme si však uvedomiť, aká spoločenská situácia tu vznikla,“ povedal pre Nový čas Lengvarský s tým, že posledné čísla ho však tešia.

„Nárast záujmu o tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je enormný. Ide to raketovým tempom hore,“ dodal. Podľa ministra mala finančná odmena v tomto prípade najväčší efekt. Záujem mierne rastie aj o prvú a druhú dávku. Pripomenul, že počas tohto týždňa sa spúšťa aj očkovanie pre všetky deti od piatich rokov, a to v troch centrách - Bratislave, Martine a Košiciach.