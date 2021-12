Oslavy silvestrovskej noci na Slovensku poznačila pandémia aj uťahovanie opaskov: Ohňostroje nebudú, šetríme!

Pompézne oslavy Nového roka s ohňostrojom, alebo radšej šetrenie a investovanie peňazí do rozumnejších projektov?

Navyše v čase zúriacej pandémie by združovanie ľudí na námestiach nebolo najšťastnejším riešením. Otázku, či na Silvestra odpália veľké ohňostroje, riešia vedenia miest po celom Slovensku. Ako sa rozhodli?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nitra - Peniaze na dobročinné účely

Z radnice vyzývajú k pokojným oslavám. „Zákazom nič nevyriešime, preto sme k nemu ani nepristúpili. Ide nám skôr o to, aby sme ľudí motivovali k ochrane prostredia, v ktorom žijú, a zároveň ukázali, že sviatočné dni sa dajú prežiť aj inak,“ povedal primátor M. Hattas s tým, že peniaze pôvodne určené na ohňostroj využijú na iné účely.



Prešov - Rozpočet využijeme určite lepšie

Mesto stoplo oslavy už na konci roka 2019. Vtedy smútilo po tragickom výbuchu bytovky na Mukačevskej a aj pre pandémiu a úsporné opatrenia v nej pokračuje. „Vzhľadom na celoštátny zákaz vychádzania a núdzový stav, s čím súvisia aj sprísnené opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí, neplánujeme silvestrovské oslavy na námestí,“ vysvetlil hovorca Vladimír Tomek. Chceli laserovú šou, na ktorú vyčlenili 1 800 eur, ale tie poputujú na účet Nadácie mesta Prešov, ktoré darujú ľuďom v núdzi.



Banská Bystrica - Peniaze dáme útulku

Tento rok sa ohňostroj neuskutoční. Ušetrených 5-tisíc daruje samospráva Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica, sídliacej vo Zvolene. Peniaze použijú na opravu oporného múru v zadnej časti voliér. „Som rád, že psím tuláčikom pomôžeme zútulniť a hlavne skvalitniť ich prostredie,“ uviedol primátor J. Nosko.



Bratislava - Stopka pre pandémiu

Hlavné mesto nebude ani tento rok organizovať silvestrovské oslavy a ani tradičný novoročný ohňostroj, odpálený z lode na Dunaji. Potvrdila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Zdôvodnila to aktuálnou nepriaznivou epidemiologickou situáciou v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

„Prvoradou úlohou mesta v tejto situácii je chrániť zdravie obyvateľov. Vítanie nového roka býva udalosťou, pri ktorej sa na rôznych miestach zhromažďuje veľký počet ľudí a mesto by takýto dav nemalo možnosti a kapacitu usmerniť podľa platných pravidiel covid semafora,“ spresnila Rajčanová. Usporiadanie polnočného ohňostroja by si podľa magistrátu zároveň vyžiadalo vysoké náklady, ktoré by neboli vynaložené hospodárne.