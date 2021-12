V nemocnici na východe otvorili urologické centrum za takmer 2 milióny: Špičkové vybavenie!

Centrum pre diagnostiku a miniinvazívnu liečbu ochorení močových ciest otvorili v pondelok vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.

Podľa ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) ide o špičkové pracovisko na Slovensku, ktoré je porovnateľné so svetovými. Jeho vybudovanie stálo približne 1,9 milióna eur.

"Som rád, že dnes sme mohli pracovisko symbolicky otvoriť. Budem nápomocný, čo sa týka jeho dovybavenia, prípadne zavádzania modernejších a súčasne aj možno preventívnych metód v rámci slovenského zdravotníctva tak, aby pacienti, ktorí potrebujú liečbu tohto typu, sa sem dostali skoro. Takisto oceňujem aj prístup lekárskej fakulty v Košiciach, aby toto pracovisko mohlo byť účelovým pracoviskom pre študentov lekárskych fakúlt, takže verím tomu, že aj v tomto nájdeme spoločnú reč," povedal Lengvarský.

"Vieme na týchto prístrojoch kompletne riešiť urolitiázu – ochorenie močových ciest spojené s tvorbou močových kameňov. V minulosti sa takéto operácie robili klasicky, otvoreným prístupom. Teraz máme k dispozícii prístrojové vybavenie, že vieme rozbiť a odstrániť z tela pacienta akýkoľvek kameň v akejkoľvek pozícii. To znamená v obličkách, v močovodoch, respektíve v močovom mechúre, a to nielen u dospelých pacientov, ale aj u detí," priblížil primár oddelenia urológie Ivan Minčík.

Ako dodal, majú k dispozícii tiež digitálne a flexibilné endoskopické ureterorenoskopy. "Vieme sa presne pozrieť dovnútra obličky na ktorékoľvek miesto a tam urobiť aktivitu, ktorá je potrebná na odstránenie kamienka," vysvetlil.

"Dôležitá je preventíva a naše pracovisko je jednou z jej častí. Nejde len o to, že budeme iba liečiť, ale že vieme v správnej chvíli odhaliť správnu diagnózu. Náklady na preventívu sú oproti nákladom na liečbu zanedbateľné," doplnil riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

"Myslím si, že pre pacientov možnosti v Prešove, ktoré teraz toto pracovisko ponúka, sú skutočne úžasné. Bol by som veľmi rád, aby ich dostávali už aj študenti lekárskej fakulty a, samozrejme, aj v postgraduálnom štúdiu, aby to mali možnosť vidieť budúci urológovia, ktorí budú vykonávať svoju prax práve v týchto nemocniciach. Podľa mňa čím skôr študenti takéto pracovisko zažijú, o to väčšia vôľa bude zostať na Slovensku," dodal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Daniel Pella.

Minister v pondelok popoludní navštívi aj levočskú nemocnicu, kde bol vybudovaný nový urgentný príjem.