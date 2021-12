Šéfka ambulantných poskytovateľov o krutej realite v nemocniciach: Toto vyslovila za všetkých zdravotníkov

Slovenskí lekári počas roka nebojovali len s novým koronavírusom, ale aj s množstvom byrokracie, administratívy a najmä s nedostatkom financií.

Pre TASR to v bilancii roka z pohľadu Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) povedala jeho prezidentka Jaroslava Orosová. "Rok 2021 pre nás zatiaľ neskončil, no už dnes vieme s určitosťou konštatovať, že bol mimoriadne náročný a vyčerpávajúci a taký bude aj jeho záver," uviedla s tým, že práca lekárov, bez ohľadu na odbor či špecializáciu, naďalej pokračuje. Každý jeden zdravotnícky pracovník by si podľa jej slov zaslúžil poriadnu dávku oddychu, ktorého sa však tak skoro nedočká.

Šéfka asociácie tvrdí, že sa nekončí ani boj o presvedčenie kompetentných, že sektor zdravotníctva potrebuje financie a personál. "Čaká nás ešte veľa práce a presviedčania, aby sa nám podarilo zdecimovaný ambulantný sektor minimálne stabilizovať a pokúsiť sa zachovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj jej kvalitu aspoň na súčasnej úrovni."



Obrovským psychickým bremenom všetkých lekárov je podľa Orosovej ignorancia reality kompetentných. Lekári sa tiež obávajú toho, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude možné v takej miere, na akú bola spoločnosť zvyknutá. Otvorene hovorí aj o syndróme vyhorenia zdravotníkov. "Ten nebol nikdy taký zrejmý. Podiel zlých a nerozvážnych až nehoráznych rozhodnutí politikov na miere vyhorenia lekárov a všetkých zdravotníkov je nepopierateľný."

Na otázku, čo si slovenský lekár želá do budúceho roka, Orosová odpovedala, že chce najmä zdravie pacientov či to, aby sa podarilo ochorenie COVID-19 a jeho ďalšie mutácie dostať pod kontrolu. Okrem toho si lekári želajú najmä vyhovujúce pracovné prostredie pre výkon svojej profesie, dostatok prostriedkov na liečbu svojich pacientov, ale aj na ocenenie ich náročnej práce.

"Skrátka možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorá je hodná 21. storočia a porovnateľná s okolitými krajinami EÚ," uzavrela Orosová.