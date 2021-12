Lengvarský otvorene o vzťahu s Matovičom aj pandémii: V čom vidí problém a akú zmenu si vydupal Sulík?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) cíti jednoznačnú podporu zo strany premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Na adresu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v bilančnom rozhovore pre TASR povedal, že hoci môže mať iný názor, ich vzťah v poslednom období považuje za korektný.

"Pre niektoré politické rozhodnutia nie je populárny ani on, ani ja. Nezvýrazňoval by som, že ide o naše vzťahy. Tie sú štandardné. V poslednej dobe veľmi často rokujeme. Stanoviská, ktoré si snažíme vysvetliť, sa aktuálne týkajú odmeňovania zdravotníckych pracovníkov," poznamenal na margo vzťahov so šéfom rezortu financií.

Lengvarský tiež priznal, že nie je fanúšikom mediálnych vyjadrení na niektoré osoby. Uprednostňuje diskusiu "medzi štyrmi očami", prípadne na širšom fóre a následnú jednohlasnú komunikáciu. Pozitívne vníma, že sa schválil zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, či zákon, ktorý uľahčí vstup moderných inovatívnych liekov na slovenský trh.

Tvrdí, že dobre vychádza aj s koaličnými partnermi. Spolupracuje aj so svojím predchodcom a súčasným poslancom Národnej rady (NR) SR a členom parlamentného zdravotníckeho výboru Marekom Krajčím (OĽANO). Ten podľa ministra prejavil veľkú snahu napríklad pri presadzovaní zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vníma tiež výhrady ministra hospodárstva a vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) k zloženiu konzília odborníkov. Minister zdravotníctva má už pripravený štatút, ktorý umožní tento poradný orgán rozšíriť o sociológov, psychológov či napríklad o ekonómov.

Lengvarský neľutuje rozhodnutie, že prijal ministerskú stoličku. "Dostal som nejakú úlohu. Vzal som to po vojensky – keď to treba spraviť, spravím to. Teraz nie je dôvod ani čas otáčať sa dozadu a niečo ľutovať," dodal s tým, že to nie je jednoduché.

Pandémia sa podľa neho riadila sčasti aj odborne, ale aj politicky. Pri prijímaní opatrení sa podľa jeho slov zvažovalo, či sa opatrenia budú dať vykonať, a zároveň kontrolovať. Pravidlá COVID automatu sa síce menili, ale podľa ministra boli predikovateľné.

Vníma však problém komunikácie. Komunikovať sa podľa ministra malo to, čo je definitívne schválené. "Niekoľkokrát som apeloval - nehovorme veci predtým, ako budú definitívne. Z toho vzniká dojem, že sa niečo nedeje dobre. Je to chyba strategickej komunikácie."