Ježiško na Vianoce plnil priania detí na Slovensku: Chorý Šimonko poletí balónom za kamošmi do neba

Deň splnených želaní! Po štedrovečernej hostine trielili deťúrence plné očakávania k vyzdobeným stromčekom s nádejou, že pod nimi objavia darčeky, o ktorých snívali.

S výskotom sa tešili, keď v krásne zabalených škatuľkách našli autíčka, bábiky, knižky či mobily. Sen sa splnil aj chorému Šimonkovi (7), ktorý už vyše dvoch rokov zápasí s leukémiou a sníval o lete balónom. Do oblakov sa túži vzniesť preto, aby mohol zakývať kamarátom z nemocnice, ktorí už zomreli...

Šimonko začal mať vážne zdravotné problémy v roku 2019. Po sérii vyšetrení mu lekári stanovili krutú diagnózu - leukémiu. Náročná liečba chlapčeka nesmierne vyčerpávala a miestami ju prestával zvládať. V najťažších chvíľach ho držal pri živote sen, že raz poletí balónom do oblakov a aspoň na chvíľu bude blízko mŕtvych kamarátov, ktorých spoznal v nemocnici.

Kamarátka jeho mamky Danky (39) ukázala, že má dobré srdiečko a založila zbierku na splnenie Šimonkovho sna. A zakrátko sa našli dobrí ľudia, ktorí mu ho splnili. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje lety balónom, kúpila spolu s ďalšími anonymnými darcami rodinke súkromný let. Šimonko si tak našiel pod stromčekom parádny darček.

„Rozbalil ho až ako posledný. Keďže ešte nevie čítať, chcel, aby som mu to prečítala. Keď počul, že je to let balónom, asi 10 minút ostal ticho a nepovedal ani slovo. Vysvetlila som mu, že je to hlavne a v prvom rade pre neho, ale aj pre maminu, ocina a staršieho brata Lukáška (10), ktorí pôjdu s ním,“ opísala šťastný okamih starostlivá mama.

Zároveň mu povedala, že im pomohli dobrí ľudia, keďže oni nemajú toľko peniažkov, aby si to mohli dovoliť. „Ešte v ten večer prišiel za mnou do postele s radostnými slovami, že on bude letieť balónom. Nevedel to predýchať a silno ma vyobjímal so slovami, ako veľmi je rád, že bude môcť ísť hore za kamarátmi a zakývať im,” dodala dojatá mamina.

Šimonko sa síce bojí výšok, no letu v balóne sa nevie dočkať. „Keď na druhý deň vstal, hneď volal babke a dedkovi, že bude letieť balónom. Je to naozaj zázrak! Neskutočne si tento dar vážim aj ja,“ priznala dojatá Danka s tým, že na púť k oblakom sa vydajú začiatkom leta. „V máji končí liečbu a v júli by sme mali letieť. Hneď, ako to dovolí počasie,“ zakončila.