Mimovládka Via Iuris vychválila ministerku Kolíkovú: Slová, ktoré je určite potešia

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) patrí podľa mimovládnej organizácie Via iuris k najviditeľnejším a najproduktívnejším ministrom súčasnej vlády. Ako uviedla pre agentúru SITA Ivana Kohutková, od prvých dní je evidentné, že Kolíková do funkcie ministerky prišla s jasnou predstavou zrealizovať zámery, ktoré sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády.

Kolíková počas roka predstavila viacero návrhov reformy súdnej mapy. Mimovládka skonštatovala, že reforma je nevyhnutná, pretože navrhované zmeny by mali umožniť efektívnejšie prerozdeľovanie práce na súdoch, a tým aj možnosť špecializácie jednotlivých sudcov. „Vyššia špecializácia a odbornosť sudcov bude mať zásadný vplyv na kvalitu a rýchlosť ich rozhodovania. Proces navrhovania súdnej mapy však sprevádzal nesúhlas zo strany sudcov aj zamestnancov súdov, čo vnímame ako problematické pre jej prijatie a zavedenie do praxe. Preto by ministerstvo spravodlivosti malo lepšie vysvetliť dopady tejto reformy,“ zhodnotila Via iuris.

Disciplinárny poriadok pre fungovanie disciplinárneho súdnictva na Najvyššom správnom súde SR pre sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov bol podľa Via iuris jeden z najvýznamnejších zákon, ktorý sa rezortu spravodlivosti počas roku podarilo presadiť. „Čo sa týka novely Trestného zákona, sme presvedčení o dobrom úmysle ministerstva reagovať na súčasnú kritickú situáciu so šírením dezinformácií, ktoré ohrozujú spoločnosť. Myslíme si však, že navrhované paragrafy sú naformulované problematicky, a preto zneužiteľné, ohrozujú slobodu slova a prejavu. Nemali by byť preto súčasťou novely Trestného zákona,“ uviedli.

Predstavenú novelu infozákona Via iuris víta, ale nepovažuje ju za dostatočnú. „Súčasný zákon si vyžaduje oveľa rozsiahlejšiu zmenu, ktorá by odstránila praktické problémy prístupu ľudí k informáciám. Od roku 2017 má ministerstvo k dispozícii rozsiahly materiál s návrhmi bývalej ministerskej pracovnej skupiny. Ministerstvo ich však do novely nezahrnulo a namiesto komplexnej zmeny uprednostnilo čiastkové úpravy. Časť z týchto návrhov sme preto predložili spolu s ďalšími organizáciami prostredníctvom našich pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ pokračovala Via iuris.

Za najväčšiu výzvu v justícii v roku 2022 považuje Via iuris získavanie dôvery vo fungovanie inštitúcií právneho štátu. „Zatiaľ sa to nedarí ani novému generálnemu prokurátorovi, hoci tieto ambície má. Dôležité tiež bude, ako bude pokračovať riešenie káuz s bývalými vysoko postavenými predstaviteľmi polície, prokuratúry a súdov. Verejnosť totiž bude zaujímať ich výsledok,“ uzavrela Via iuris s tým, že výzvou pre justíciu bude aj dokončenie a prijatie súdnej mapy. Pripomenuli, že reforma je aj súčasťou plánu obnovy a odolnosti, čiže ide o záväzok, s ktorým sa bude musieť vláda vysporiadať.