Máte chuť na lyžovačku? Strediská hlásia dobré až veľmi dobré podmienky

Oproti minulému roku, kedy bolo v tento deň otvorených len okolo 25 stredísk, je v nedeľu v prevádzke už 60 zimných areálov, a to vďaka skoršiemu nástupu chladnejších dní už na začiatku mesiaca.

V nedeľu začínajú sezónu v Ski Makove, v Skicentre Strednica v Ždiari, v stredisku Snow Sun Vadičov, na Malinom Brde aj vo Vyšnej Boci. V sobotu (25. 12.) otvárali zjazdovky vo Veľkej Rači, vo Valčianskej doline, v Drienici, v Kokave-línii, na Táloch alebo v Lopušnej doline. Vplyvom prechodného oteplenia bol sneh včera v nižších nadmorských výškach mokrý, vzhľadom na opätovné ochladenie je podklad tvrdý a premrznutý, vo vyšších polohách prachový.

Pripadlo aj päť až desať centimetrov nového snehu. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré. Hrúbka snehovej pokrývky sa pohybuje zväčša od 20 do 50 centimetrov. Viac snehu hlási Jasná a Vyšná Boca – do 70 centimetrov, Mlynky-Gugeľ a Závažná Poruba - do 60 centimetrov. Vo väčšine stredísk je prevádzka stále čiastočná, no v strediskách, ktoré začínali sezónu už minulý alebo predminulý týždeň sa počet otvorených svahov zvýšil – napríklad na Kubínskej holi, v Levočskej doline aj na Krahuliach je k dispozícii celé stredisko, v Tatranskej Lomnici, na Roháčoch-Spálenej, Štrbskom Plese a v Bachledke je upravených 50 až 60 percent zjazdoviek.

Na Donovaloch včera spustili aj lokalitu Nová hoľa, na Štrbskom Plese premáva už aj lanovka Solisko.