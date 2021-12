Minister Krajniak predstavil svoje plány na rok 2022: Cieľ je jasný, na konkrétnu vec sa teší

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si do nového roku predsavzal, že otvorí čo najviac inkluzívnych detských ihrísk z viac než stovky, na ktoré tento rok rezort pridelil dotácie.

Počíta však s tým, že najviac úsilia bude aj v budúcom roku vynakladať na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu a ochranu životov najohrozenejších. Povedal to v rozhovore pre TASR.

"Chcel by som v budúcom roku otvoriť čo najviac z tých 100 detských ihrísk, na ktoré sme v tomto roku pridelili z ministerstva dotácie. Na to sa teším, lebo to bude prvýkrát v histórii Slovenska, že aj ministerstvo prispieva na podporu rodín a zriadenie takýchto rodinných areálov," vyzdvihol minister. Ide o inkluzívne detské ihriská naprieč všetkými regiónmi Slovenska, ktoré majú byť zároveň aj viacgeneračné. Budú sa na nich teda môcť stretávať deti, ich rodičia aj so starými rodičmi.

Minister by si prial, aby pandemická vlna spojená s variantom omikron bola poslednou, ale počíta s tým, že aj v roku 2022 bude zrejme musieť vynakladať najviac úsilia na potláčanie pandémie a jej dôsledkov. "Takže to, čo sme museli robiť aj doteraz – finančnou pomocou zo strany štátu ochrániť čo najviac pracovných miest," pripomenul Krajniak.

Popri tom minister očakáva, že sa mu v roku 2022 podarí vylepšiť dôchodkový systém, chcel by doň zapracovať ústavné zmeny, ktoré sú už presadené. Ide o právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov a právo, že nikto nesmie byť diskriminovaný pri určení výšky dôchodku iba preto, že venoval časť svojho života výchove detí.