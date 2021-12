Richard Sulík si pri stromčeku číta neprajné komentáre: Jeho reakcie vás dorazia

Očividne má zmysel pre humor! Minister hospodárstva SR Richard Sulík sa podelil so svojimi fanúšikmi na Facebooku o prekvapivé vianočné video. Toto by vám nenapadlo.

Minister Sulík pustil vianočnú hudbu, posadil sa do žltého kresla k stromčeku a v krátkom videu prečítal svojim fanúšikom neprajné komentáre, ktoré mu odkázali na sociálnych sieťach neznámi ľudia. "Blíži sa čas Vianoc, sviatkov pokoja, mieru, odpúšťania. A to mi tak napadlo, že si prečítam zopár komentárov od našich milých hejterov. A potom im to aj nejak spoločne odpustíme," povedal v úvode.

Sulík sa hneď pustil do čítania komentárov. "Chlapče, bež už klokanov naháňať, prosím!" vyrukoval hneď s prvým a pridal aj svoju reakciu: "No, však, ja pôjdem. Keď budem na dôchodku," reagoval pobavene minister Sulík.

"Natoč recept na účes," prečítal ďalší komentár. "Natočím. Aj tam poviem, aký šampón používam," odkázal minister Sulík. Komentárov však bolo omnoho viac. Pozrite si ich priamo vo videu.